Ryanair vor Gericht: 55-Euro-Gebühr für Passagiere gekippt

Ryanair kassierte – doch ein Gericht stoppte die Airline. Was das für Millionen Passagiere bedeutet, ist brisant.

Das Landgericht Cottbus hat Ryanair dazu verurteilt, einer fünfköpfigen Familie insgesamt 275 Euro zurückzuerstatten. Die Gebühren in Höhe von jeweils 55 Euro pro Person waren am Flughafenschalter fällig geworden, nachdem der Online-Check-in zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zugänglich war. Nachdem bereits das Amtsgericht Königs Wusterhausen zugunsten der Familie entschieden hatte, bestätigte das Landgericht Cottbus dieses Urteil.

Unzulässige Schaltergebühr

Die Gerichte stellten dabei unmissverständlich klar, dass eine Schaltergebühr nur dann rechtlich zulässig ist, wenn Passagieren tatsächlich die Wahl zwischen dem Online-Verfahren und dem Abfertigungsschalter offensteht. Da der Online-Check-in im vorliegenden Fall bereits geschlossen war, verblieb den Reisenden keine Alternative. In der Begründung hielten die Richter fest: „Der Check-in sei keine beliebige Zusatzleistung, sondern Voraussetzung dafür, dass die Airline den Passagier überhaupt befördern könne.“

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Das aktuelle Urteil knüpft an eine grundlegende Entscheidung des Obersten Gerichtshofs vom 19. Mai 2026 an, in der 14 von 15 Gebührenklauseln des Billigfliegers als rechtswidrig eingestuft worden waren. Den Anstoß für dieses Verfahren hatte der Verein für Konsumenteninformation gegeben, der im Auftrag des österreichischen Sozialministeriums eine Verbandsklage gegen Ryanair eingebracht hatte.

Rückforderung möglich

Wer in der Vergangenheit vergleichbare Gebühren am Flughafenschalter entrichten musste, sollte sämtliche relevanten Unterlagen – darunter Buchungsbestätigung und Zahlungsbeleg – sorgfältig aufbewahren, um etwaige Rückforderungen geltend machen zu können. Der VKI stellt zu diesem Zweck einen Musterbrief zur Verfügung.

Betroffen sein könnten auch Personen mit österreichischen Wurzeln, die regelmäßig mit Ryanair reisen.