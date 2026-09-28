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Betrugsfall

Er lädt zwei Frauen ins Hotel – danach fehlen ihm Zehntausende Euro

Er lädt zwei Frauen ins Hotel – danach fehlen ihm Zehntausende Euro
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Hotelzimmer, zwei falsche Namen – und plötzlich war das Konto leer. Wien-Landstraße sucht jetzt nach zwei flüchtigen Frauen.

Ein 34-jähriger Mann ist in einem Hotel in Wien-Landstraße Opfer eines gezielten Betrugs geworden. Zwei Frauen, die sich als Sexarbeiterinnen ausgaben, ergaunerten dabei einen Betrag im unteren bis mittleren fünfstelligen Eurobereich. Der Vorfall ereignete sich am 24. September in Wien-Landstraße.

Gezielter Angriff

Der Mann hatte die beiden Frauen, die unter den Namen „Alexandra“ und „Iza“ auftraten, über eine Internetplattform kontaktiert und in das Hotel bestellt. Dort tranken sie gemeinsam Alkohol, bis dem Mann schwindelig wurde. Die Frauen nutzten seinen geschwächten Zustand aus, entsperrten sein Mobiltelefon und überwiesen einen hohen Geldbetrag auf mehrere Konten. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Fahndung läuft

Mit den Ermittlungen wurde das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, betraut. Die Behörden bitten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach den Täterinnen.

Hinweise können auch anonym unter der Telefonnummer 01 31310-62800 übermittelt werden.

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KO KOSMO-Redaktion
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