3,1 Millionen Euro! Zehnter Tipp knackt den Dreifachjackpot

Ein einziger Tipp veränderte am Sonntagabend alles – und bescherte einem Online-Spieler einen Millionengewinn, den er wohl kaum erwartet hatte.

Ein Teilnehmer der Online-Plattform win2day hat am Sonntagabend den Dreifachjackpot der österreichischen Lotterie „6 aus 45“ geknackt und dabei mehr als 3,1 Millionen Euro gewonnen. Ausgerechnet der zehnte von insgesamt zwölf gesetzten Tipps erwies sich als der entscheidende Treffer. Bereits am kommenden Mittwoch wird die nächste Runde eingeläutet – mit einem Startbetrag von 1,2 Millionen Euro im Jackpot.

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Weitere Gewinner

Neben dem Hauptgewinn durften sich fünf weitere Spieler über einen Fünfer mit Zusatzzahl freuen, der jeweils 26.000 Euro einbrachte. Zwei dieser Treffer entfielen auf Niederösterreich, ein weiterer ging nach Wien. Bei der LottoPlus-Ziehung blieb ein Sechser in beiden Runden aus, weshalb die Gewinnsummen jeweils auf die Fünfer-Ränge aufgeteilt wurden.

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In der ersten Ziehung erhielten 44 Gewinner je mehr als 4.700 Euro, in der zweiten Ziehung konnten sich 76 Teilnehmer über jeweils mehr als 2.700 Euro freuen.

Joker-Treffer

Auch beim Joker gab es einen Einzelgewinner: Ein Wiener Teilnehmer traf die richtige Zahlenkombination und hatte auf seinem Wettschein mit „Ja“ zum Joker gespielt.

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