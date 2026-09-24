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Dreifachjackpot bei Lotto „6 aus 45″

Dreifachjackpot bei Lotto „6 aus 45″
FOTO: lotterien.at
1 Min. Lesezeit |

Der Jackpot wartet weiter – und er wird größer. Fast 2,1 Millionen Euro locken beim nächsten Lotto-Abend.

Bei der gestrigen Ziehung von Lotto „6 aus 45″ blieb der Hauptgewinn erneut unangetastet. Da kein Spielteilnehmer die sechs Richtigen erzielen konnte, wächst der Dreifachjackpot auf eine Gesamtsumme von knapp 2,1 Millionen Euro an. Die gezogenen Gewinnzahlen lauteten 2, 14, 15, 17, 28 und 37, die Zusatzzahl war die 42. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Weitere Ergebnisse

Neben der Hauptziehung wurden auch die weiteren Ergebnisse des Abends ermittelt. Bei LottoPlus fielen die Zahlen 11, 16, 27, 39, 41 und 44. Die zweite Ziehung brachte die Kombination 12, 14, 16, 18, 23 und 43 hervor. Die Joker-Zahl der entsprechenden Runde lautete 2, 1, 6, 5, 2, 9. Übertragen wurde die Ziehung wie gewohnt auf ORF2.

Mit fast 2,1 Millionen Euro im ersten Rang des Dreifachjackpots bleibt die Aussicht auf einen außergewöhnlichen Treffer bei der nächsten Ziehung bestehen.

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