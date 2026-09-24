Heizöl-Schock in Österreich: 3.000 Liter kosten jetzt rund 5.700 Euro

Der Winter naht – und für Tausende Kärntner Haushalte wird er teurer als erwartet. Die Heizölpreise haben einen neuen Höchststand erreicht.

Kurz vor dem Start der Heizsaison sind die Heizölpreise in Kärnten stark in die Höhe geschnellt – und treffen zahlreiche Haushalte zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt.

Hohe Kosten

Rund 45.000 Haushalte im Bundesland haben ihre Tanks bislang nicht befüllt und sehen sich nun mit deutlich höheren Kosten konfrontiert. Der durchschnittliche Literpreis lag am Mittwoch bei 1,893 Euro. Wer derzeit eine Lieferung von 3.000 Litern in Auftrag gibt, muss dafür etwa 5.700 Euro einkalkulieren.

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Gegenüber dem September 2025 hat sich der Preis für dieselbe Bestellmenge um rund 2.500 Euro erhöht – ein Anstieg von 79 Prozent. Nachdem die Notierungen im Mai und Juni noch leicht nachgegeben hatten, kletterte der Preis am 16. September auf einen neuen Höchstwert von 1,931 Euro je Liter.