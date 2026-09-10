Lotto-Wahnsinn in Österreich: Achtfachjackpot wächst auf 11 Millionen

Zweimal kein Treffer, zweimal kein Zufall – beim österreichischen Lotto stapelt sich der Jackpot auf elf Millionen Euro.

Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit bleibt beim österreichischen Lotto „6 aus 45″ der erste Preis ohne Gewinner – die Folge ist ein erneuter Achtfachjackpot. Bei der Mittwochsziehung am 9. September 2026 wurden die Zahlen 8, 11, 14, 16, 21 und 45 ermittelt, ohne dass ein Spieler alle sechs Richtigen vorweisen konnte.

Die Österreichischen Lotterien zeigten sich von der Wiederholung dieses Ereignisses überrascht. „Es war also doch kein Einzelfall, kein Ausreißer, kein Jahrzehnte-Ereignis“, hieß es vonseiten des Unternehmens. Für die Verantwortlichen handelt es sich dabei um etwas, „was es nach der mathematischen Wahrscheinlichkeit nicht geben dürfte“.

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Der erste Achtfachjackpot in der Geschichte des österreichischen Lotto „6 aus 45″ ereignete sich erst im Juli 2026 – nach acht Ziehungen ohne Sechser wurde er am Sonntag, dem 19. Juli 2026, von einem Solo-Sechser aus der Steiermark geknackt. Die Gewinnzahlen damals waren 1, 10, 15, 21, 29 und 42 sowie die Zusatzzahl 36.

Nächste Ziehung

Bei der nächsten Ziehung am Sonntag, dem 13. September 2026, wartet ein Hauptgewinn von rund elf Millionen Euro auf einen möglichen Sechser-Treffer. Aus der vorangegangenen Runde konnten immerhin acht Spielerinnen und Spieler einen Trostpreis verbuchen: Sie hatten fünf Richtige plus die Zusatzzahl 35 getippt.

Davon entfielen drei Gewinne auf die Steiermark, zwei wurden über die Onlineplattform win2day erzielt, zwei weitere stammten aus Tirol und einer aus dem Burgenland. Darüber hinaus wurden auch bei LottoPlus Gewinne verzeichnet, und zwei Teilnehmer durften sich über einen Joker-Treffer freuen.