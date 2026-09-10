Fake-Umzug für Traumschule: Studie entlarvt dreisten Elterntrick

Ein Stichtag, eine Ummeldung, ein Schulplatz – wie Wiener Eltern das System gezielt austricksen, zeigt nun eine WU-Studie.

Eine aktuelle Untersuchung der Wirtschaftsuniversität Wien belegt, dass Familien in Wien Wohnsitzwechsel gezielt einsetzen, um die Aussichten ihrer Kinder auf einen begehrten Schulplatz zu verbessern. Die Datenbasis der Studie ist beträchtlich: Ausgewertet wurden anonymisierte Meldedaten von rund 330.000 Wiener Kindern über einen Beobachtungszeitraum von 94 Monaten.

Gezielte Ummeldungen

WU-Forscherin Anita Zednik hat dabei ein Muster identifiziert, das in der Studie als „Return Moves“ bezeichnet wird. Das Prinzip dahinter ist simpel: Kinder werden kurz vor dem Stichtag der Schulanmeldung an einer anderen Adresse gemeldet, um anschließend wieder an den tatsächlichen Wohnort zurückzukehren. Solche kurzfristigen Ummeldungen treten unmittelbar vor der Schulanmeldung mehr als viermal häufiger auf als im übrigen Jahresverlauf.

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Obwohl das Phänomen insgesamt noch vergleichsweise selten vorkommt, zeigt die Auswertung ein klares soziales Muster: Familien mit höherem Bildungsabschluss und österreichischer Staatsbürgerschaft greifen deutlich öfter auf diese Strategie zurück.

Vertrauen in Fairness

Parallel zur Datenanalyse wurden mehr als 1.300 Eltern von Erstklässlerinnen und Erstklässlern zu ihrer Einschätzung der Schulplatzvergabe befragt. Das Ergebnis ist aufschlussreich: Drei Viertel jener Eltern, denen die beschriebenen Wohnsitzstrategien unbekannt waren, bewerteten das Vergabeverfahren als fair.

Dieser Anteil sank auf rund die Hälfte, sobald Eltern angaben, jemanden zu kennen, der einen solchen „Fake-Umzug“ tatsächlich durchgeführt hatte.