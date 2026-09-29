„Ihre Bank ist korrupt!“: Neue Betrugsmasche mit falschen Polizisten

Falsche Polizisten rufen an – und in Vorarlberg häufen sich solche Fälle gerade besorgniserregend schnell.

In Vorarlberg verzeichnet die Landespolizei derzeit einen deutlichen Anstieg betrügerischer Anrufe, bei denen sich Kriminelle als Polizeibeamte ausgeben, um an Bargeld und Wertgegenstände zu gelangen.

In den vergangenen Tagen sind bei der Landespolizei Vorarlberg zahlreiche Meldungen über solche Anrufe eingegangen. Die Täter treten dabei als Polizisten oder Kriminalbeamte auf. Im Gesprächsverlauf schildern sie angebliche Einbrüche in der unmittelbaren Nachbarschaft und versuchen so, Informationen über vorhandenes Bargeld oder Wertgegenstände der Angerufenen zu erhalten. Nicht selten behaupten sie außerdem, Bankangestellte seien korrupt und Ersparnisse auf Bankkonten deshalb nicht sicher.

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Polizeiliche Empfehlungen

Die Polizei stellt klar, dass sie telefonisch niemals die Herausgabe von Geld oder Wertsachen verlangt. Wer einen verdächtigen Anruf erhält, sollte sofort auflegen und keinerlei Angaben zu Bargeld, Wertgegenständen oder Bankguthaben machen. Empfohlen wird außerdem, sich den Namen und die Rückrufnummer des Anrufers geben zu lassen und die Polizei anschließend unter einer selbst recherchierten, bekannten Nummer zurückzurufen, um die Echtheit des Kontakts zu überprüfen.

Zusätzlich rät die Behörde dazu, Familienangehörige über derartige Vorfälle zu informieren.