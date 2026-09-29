Dieser Fehler an der Grenze bringt einem Mann 8.340 Euro Strafe

41.700 Euro in bar, aber keine Anmeldung beim Zoll: An der EU-Grenze kostete dieses Versäumnis einen Reisenden 8.340 Euro.

Ein Staatsbürger von Bosnien und Herzegowina ist von den kroatischen Zollbehörden mit einer hohen Geldstrafe belegt worden, nachdem er bei der Einreise in die Europäische Union 41.700 Euro Bargeld nicht angemeldet hatte. Bargeldbeträge von 10.000 Euro oder mehr müssen beim Überqueren der EU-Außengrenze beim Zoll deklariert werden.

Laut kroatischer Zollverwaltung wurde der Mann am 27. September 2026 am Grenzübergang Jasenovac kontrolliert. Bei der Kontrolle seines Pkw entdeckten die Beamten 41.700 Euro Bargeld, die weder schriftlich noch elektronisch angemeldet worden waren.

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8.340 Euro Strafe

Weil der Mann den Bargeldbetrag weder schriftlich noch elektronisch angemeldet hatte, stellte die Zollbehörde einen Verstoß gegen das kroatische Devisengesetz fest. Die Folge war eine Geldstrafe von 8.340 Euro.

Der Fall ist besonders für Reisende relevant, die regelmäßig zwischen dem Westbalkan und der EU unterwegs sind. Wer bei der Ein- oder Ausreise aus der Europäischen Union 10.000 Euro oder mehr an Bargeld mitführt, muss den Betrag beim Zoll anmelden. Das Mitführen größerer Summen ist grundsätzlich erlaubt – problematisch wird es, wenn die vorgeschriebene Anmeldung unterbleibt.