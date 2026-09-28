Nach Kratom-Tee: 22-Jähriger erleidet Herzstillstand

Ein Tee, ein Herzstillstand – und ein medizinischer Erstfall, der Österreichs Ärzte aufhorchen lässt.

Ein 22-jähriger Mann erlitt nach dem Konsum von Kratom-Tee einen akuten Herzstillstand und wurde an der Innsbrucker Universitätsklinik behandelt. Gezielte toxikologische Untersuchungen ergaben eine stark erhöhte Mitragynin-Konzentration von 500 Mikrogramm pro Liter Blutplasma. Die behandelnden Mediziner berichten vom ersten bekannten Fall eines Herzstillstands in Österreich im Zusammenhang mit einer isolierten Kratomvergiftung.

Unterschätzte Risiken

Mediziner der Universitätsklinik Innsbruck für Anästhesie und Intensivmedizin um Jonas Dunz veröffentlichten den Fall in der „Wiener klinischen Wochenschrift“. Die Autoren weisen darauf hin, dass Kratom häufig als vergleichsweise risikoarmes pflanzliches Produkt wahrgenommen wird, aber schwere und potenziell tödliche Nebenwirkungen verursachen kann. Nach Ausschluss anderer naheliegender Ursachen werteten die Mediziner eine Mitragynin-Intoxikation als wahrscheinlichste Erklärung für den Herzstillstand.

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Steigende Vergiftungsfälle

Auch internationale Daten zeigen eine deutliche Zunahme gemeldeter Kratom-Fälle. Nach Angaben des US-amerikanischen National Poison Data System stieg die Zahl der Meldungen von 258 Fällen im Jahr 2015 auf einen Rekordwert von 3.434 Fällen im Jahr 2025 – ein Anstieg um rund 1.200 Prozent. Insgesamt wurden zwischen 2015 und 2025 in den USA 14.449 Kratom-Expositionen gemeldet; 233 Todesfälle standen in diesem Zeitraum mit Kratom in Zusammenhang. Bei 184 dieser Todesfälle waren allerdings zusätzlich andere Substanzen beteiligt. Auch in Europa wird Kratom aufgrund seiner leichten Verfügbarkeit über das Internet zunehmend konsumiert.

Der 22-Jährige konnte das Krankenhaus rund zwei Wochen nach dem Herzstillstand ohne neurologische Ausfälle verlassen. Aufgrund wiederholt auftretender starker Verlangsamungen des Herzschlags war ihm zuvor jedoch ein permanenter Herzschrittmacher eingesetzt worden. Bei der weiteren Nachbeobachtung wurden keine erneuten Herzrhythmusstörungen festgestellt.