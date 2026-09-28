Durch Kuhherde aufschreckt – Pferd gerät unter Leitplanke

Ein Ausritt endet mit einem Sturz, einer Leitplanke und einem Pferd, das die Lage selbst in die Hoof nimmt.

An einem Sonntagvormittag kam es in Kramsach zu einem außergewöhnlichen Tierrettungseinsatz: Ein Pferd geriet auf einem Parkplatz unter eine Leitplanke und sorgte damit für einen ungewöhnlichen Alarm bei der Freiwilligen Feuerwehr Kramsach. Die Wehrleute befanden sich zu diesem Zeitpunkt in der Nähe – sie leisteten Brandsicherheitswache bei einer Festlichkeit. Dem Vorfall war ein Ausritt vorausgegangen, bei dem das Tier gemeinsam mit seiner Reiterin unterwegs war, ehe eine Kuhherde das Pferd derart erschreckte, dass es die Kontrolle verlor und in die missliche Lage geriet.

Überraschende Wende

Das Tier stürzte an der Aschauer Landesstraße und blieb unter der Leitplanke liegen. Um eine schonende Bergung zu ermöglichen, sedierte ein hinzugezogener Tierarzt das Pferd. Noch während die Einsatzkräfte das benötigte Gerät für die Befreiungsaktion vorbereiteten, nahm der Einsatz eine überraschende Wendung: Das Pferd befreite sich aus eigener Kraft und lief aufgewühlt über das Parkgelände.

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Die Feuerwehrleute brachten das aufgeregte Tier schließlich durch gezieltes Versperren des Weges unter Kontrolle – ohne dass Personen oder Gegenstände dabei zu Schaden kamen. Die Besitzer übernahmen das Pferd und beruhigten es. Das Tier trug leichte Verletzungen davon, blieb aber ansonsten unversehrt.

Personen wurden bei dem Einsatz keine verletzt.