Drei Jugendliche brechen in Schule ein – 16-Jähriger in Haft

Mit Feuerlöscher und Stühlen gegen eine Glastür: Drei Jugendliche sollen nachts in eine Dornbirner Volksschule eingebrochen sein.

In der Nacht auf Sonntag sollen drei Jugendliche in die Volksschule Markt in Dornbirn eingebrochen sein. Gegen 2.08 Uhr verschafften sich laut Polizei zwei 13-Jährige und ein 16-Jähriger unbefugt Zutritt zum Schulgebäude. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume, brachen Schränke auf und schlugen mit einem Feuerlöscher sowie zwei Stühlen eine Glas-Zwischentür ein, um in ein Klassenzimmer zu gelangen.

Eine Zeugin beobachtete den Einbruch und verständigte umgehend die Polizei. Die eintreffenden Beamten konnten alle drei Tatverdächtigen noch im beziehungsweise unmittelbar vor dem Schulgebäude anhalten.

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Festnahme & Folgen

Die beiden 13-Jährigen sind aufgrund ihres Alters noch nicht strafmündig. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wurden sie ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Der 16-Jährige wurde hingegen festgenommen und am späten Abend auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.

Gegen den 16-Jährigen laufen weitere Ermittlungen. Unter anderem wird geprüft, ob er mit weiteren Straftaten in Verbindung stehen könnte.