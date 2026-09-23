Unbefugte im Schulgebäude: Jetzt gibt es Zutritt nur noch mit Chip

Ohne Chip kein Zutritt: Eine Tiroler Schule schränkt den Zugang zum Gebäude deutlich ein.

Ein Schulzentrum im Tiroler Oberland hat ein elektronisches Zutrittssystem eingeführt, mit dem der Zugang zum Gebäude künftig stärker kontrolliert wird. Schüler:innen und Lehrkräfte erhalten dafür persönliche Chips, mit denen sich die Eingangstüren öffnen lassen. Externe Besucher:innen müssen sich vor ihrem Besuch anmelden.

Hintergrund der Maßnahme sind Erfahrungen aus den vergangenen Jahren. Immer wieder hielten sich Personen im Schulgebäude auf, die weder Schüler:innen noch Lehrkräfte oder angemeldete Besucher:innen waren. Das neue Zutrittssystem soll solche unkontrollierten Zugänge künftig verhindern.

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Mehr Kontrolle beim Zutritt

Die Einführung des Systems ist Teil der Sicherheitsüberlegungen der Schule. Nach Angaben des Direktors wurde in den vergangenen Jahren im Zuge eines Gewaltschutzkonzepts intensiv darüber diskutiert, wie sich der Zugang zum Gebäude besser kontrollieren lässt.

In der Vergangenheit kamen nach Angaben der Schule auch Außenstehende ins Gebäude, etwa um die Toiletten zu benutzen oder sich am Kaffeeautomaten zu bedienen.

Chip-Details

Mit den persönlichen Chips können Berechtigte das Schulgebäude täglich zwischen 7.15 und 16.30 Uhr betreten. Externe Personen ohne Chip müssen ihren Besuch vorab anmelden. Geht ein Chip verloren, kann er nach Angaben der Schule sofort gesperrt werden.

Verlorene Chips können laut Schulleitung sofort gesperrt werden. Nach Auskunft der Tiroler Bildungsdirektion gegenüber der „Tiroler Tageszeitung“ handelt es sich derzeit um die einzige Bundesschule Tirols mit einem solchen Zutrittssystem.