Falsche Flagge geküsst: Serbische Moderatorin sorgt für peinlichen Moment

Ein gut gemeinter Auftritt ging für die serbische Moderatorin Jelena Dimitrijević von Informer TV gründlich daneben. Bei einer internationalen Veranstaltung wollte sie mit der serbischen Fahne für ein Video posieren – griff jedoch zur Flagge der Niederlande und küsste sie. Nach eigenen Angaben trat sie später vor rund 12.000 Menschen gemeinsam mit Vertreter:innen aus 90 Ländern auf.

Falscher Kuss

Dimitrijević hatte nach eigenen Angaben bereits rund zehn Minuten nach der serbischen Fahne gesucht, als sie aus der Entfernung eine Flagge entdeckte, die sie offenbar dafür hielt. Ohne genauer hinzusehen, nahm sie die niederländische Flagge, küsste sie und zeigte anschließend in die Kamera den serbischen Drei-Finger-Gruß. Später bekam sie die richtige serbische Fahne und ging damit auf die Bühne.

Unmittelbar nach dem Kuss zeigte Dimitrijević in die Kamera auch noch den serbischen Drei-Finger-Gruß. Die Kombination aus niederländischer Flagge und serbischer Geste verbreitete sich daraufhin rasch in sozialen Netzwerken und sorgte für zahlreiche spöttische Kommentare.

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Offene Reaktion

Nach den zahlreichen Reaktionen meldete sich Dimitrijević selbst zu Wort und nahm den Fehler mit Humor. Sie räumte die Verwechslung ein und erklärte zugleich, wie es dazu gekommen sei.

Dimitrijević räumte den Fehler offen ein. Nach rund zehn Minuten Suche habe sie aus der Entfernung eine Flagge gesehen, die sie für die serbische hielt, und nicht genauer hingeschaut. Später sei die richtige Fahne doch noch aufgetaucht. Mit ihr sei sie anschließend vor rund 12.000 Menschen und Vertreter:innen aus 90 Ländern auf die Bühne gegangen. Ihren Fauxpas nahm sie mit Humor: Der „erste Kuss“ sei zwar falsch gewesen, ihre „wahre Liebe“ aber serbisch geblieben.