E. coli-Bakterien im Wasser: Beliebter Strand in Dalmatien gesperrt

Ein beliebter Strand in Dalmatien ist gesperrt – und der Grund dafür steckt unsichtbar im Wasser.

Am Strand von Ston in Dalmatien gilt seit dieser Woche ein Badeverbot. Grund dafür ist eine fäkale Verunreinigung des Meerwassers: Bei einer Routineuntersuchung wurden im Wasser Konzentrationen des Bakteriums Escherichia coli festgestellt, die den zulässigen Grenzwert überschreiten. Die Gespanschaft (kroatische Verwaltungseinheit) Dubrovnik-Neretva gab die Warnung am Mittwoch bekannt.

Fäkale Verunreinigung

Die Wasserprobe, die zur Überschreitung des Grenzwerts führte, wurde am 22. September entnommen – im Rahmen der zehnten regulären Kontrolle der Badesaison. Durchgeführt wurde die Untersuchung vom Institut für öffentliche Gesundheit der Gespanschaft Dubrovnik-Neretva. Escherichia coli gilt als Indikator für fäkale Verunreinigung und kann bei Kontakt mit belastetem Wasser zu ernsthaften gesundheitlichen Beschwerden führen.

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Die zuständigen Behörden haben umgehend reagiert: Die Umweltschutzinspektion sowie weitere Aufsichtsbehörden wurden über den Befund informiert und sollen die notwendigen Schritte zur Wiederherstellung der Wasserqualität einleiten. Probenahmen werden in regelmäßigen Abständen fortgesetzt, bis keine Belastung mehr nachweisbar ist.

Dauer unklar

Der Strand von Ston zählt zu den beliebten Ausflugszielen der Region – sowohl bei der einheimischen Bevölkerung als auch bei Urlaubern aus der BKS-Diaspora, für die Dalmatien oft ein vertrautes Reiseziel ist.

Wie lange das Badeverbot aufrechterhalten bleibt, hängt vom Ergebnis der weiteren Kontrollen ab.