Senioren aus Mordlust überfallen: 17-jähriger Fleischerlehrling vor Gericht

Ein Messer, ein Balkon, zwei Opfer – und ein Motiv, das Ermittler sprachlos zurückließ. Nun kommt es zum Prozess.

In der Steiermark muss sich ein 17-jähriger Fleischerlehrling aus St. Peter am Ottersbach vor Gericht wegen Mordes und Mordversuchs verantworten. Die Staatsanwaltschaft Graz hat Anklage gegen den Jugendlichen erhoben. Dem jungen Mann wird zur Last gelegt, ein älteres Nachbarehepaar aus Mordlust angegriffen zu haben.

Angriff mit Messer

Im April verschaffte sich der Jugendliche, mit einem Messer bewaffnet, über den Balkon Zutritt zum Wohnhaus seiner Nachbarn. Dabei kam der 84-jährige Bewohner ums Leben, seine 80-jährige Ehefrau erlitt schwere Verletzungen, überlebte jedoch. Besonders bestürzend ist das Motiv, das im Zuge der polizeilichen Einvernahmen ans Licht kam: Der junge Lehrling soll aus „Lust am Morden“ gehandelt haben.

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Forensische Einweisung

Die Staatsanwaltschaft Graz hat neben der Anklageerhebung zugleich beantragt, den Angeklagten in ein forensisch-therapeutisches Zentrum einzuweisen. Das Vorgehen der Behörde lässt darauf schließen, dass der Jugendliche zum Tatzeitpunkt als zurechnungsfähig, gleichzeitig aber als erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit eingestuft wird.

Sprecher Arnulf Rumpold bestätigte die Anklage gegen den jungen Burschen.