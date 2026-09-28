Mit 115 km/h ins Stahltor: 18-Jähriger im künstlichen Tiefschlaf

Rund 115 km/h, ein massives Stahltor und ein folgenschwerer Aufprall: Ein 18-jähriger Wiener wurde bei einem E-Scooter-Unfall in Tulln schwer verletzt.

Ein 18-jähriger Wiener wurde am Samstagabend nach einem schweren E-Scooter-Unfall in Tulln an der Donau mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Mann aus Wien-Floridsdorf war gegen 20.10 Uhr im Bereich der Donaulände und des Donauhafens unterwegs.

Unmittelbar vor dem Aufprall dürfte der 18-Jährige mit seinem E-Scooter rund 115 km/h schnell unterwegs gewesen sein. Zu dieser Einschätzung kam die Polizei anhand einer GoPro-Aufzeichnung seiner Fahrt. Anschließend prallte der Wiener gegen ein massives zweiflügeliges Stahltor.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Schwerer Aufprall

Nach Angaben der Polizei dürfte der 18-Jährige das massive zweiflügelige Stahltor aufgrund der spärlichen Beleuchtung seines E-Scooters übersehen haben. Er prallte gegen das Tor und kam kurz dahinter schwer verletzt zu liegen. Nach dem Unfall war der Wiener zunächst noch ansprechbar.

Die Wucht des Aufpralls war enorm: Eine Metallverankerung des zweiflügeligen Stahltors wurde abgerissen. Bei der Erstversorgung stellten die Rettungskräfte schwere Verletzungen fest. Der Notarzt versetzte den 18-Jährigen noch an der Unfallstelle in künstlichen Tiefschlaf, anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 2 ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.