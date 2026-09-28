Booking.com-Kunden im Visier: Diese Nachricht kann teuer werden

Echte Namen, korrekte Reisedaten, gefälschte Nachrichten – eine aktuelle Betrugsmasche macht gebuchte Urlaube zur Falle.

Wer über Booking.com eine Unterkunft gebucht hat, sollte derzeit besonders aufmerksam sein: Kriminelle verschicken gefälschte E-Mails, die scheinbar von der tatsächlich gebuchten Unterkunft stammen. Die Nachrichten enthalten teilweise korrekte persönliche Angaben und Reisedaten und wirken dadurch täuschend echt. Über Links werden die Empfänger aufgefordert, Buchungs- oder Kreditkartendaten zu bestätigen oder eine Vorauszahlung zu leisten. Wer tatsächlich bezahlt, überweist das Geld an die Betrüger.

Um zusätzlichen Druck aufzubauen, setzen die Kriminellen kurze Fristen und drohen damit, die Reservierung andernfalls zu stornieren. Gerade weil Namen, Unterkunft und Reisedaten stimmen, ist die Masche für Betroffene besonders schwer zu erkennen.

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Gefährliche Täuschung

Die verlinkten Webseiten können den echten Angeboten täuschend ähnlich sehen. Der künstlich erzeugte Zeitdruck soll Reisende dazu bringen, möglichst schnell zu handeln und die geforderten Daten einzugeben oder eine Zahlung vorzunehmen. Laut Arbeiterkammer können externe Links in solchen Nachrichten außerdem das Risiko bergen, Schadsoftware auf Computer oder Smartphone zu laden.

Die Arbeiterkammer rät daher, keine Buchungs-, Kreditkarten- oder anderen Zahlungsdaten über Links aus solchen Nachrichten einzugeben. Wer Zweifel an einer Zahlungsaufforderung hat, sollte die Unterkunft oder die Buchungsplattform direkt kontaktieren – allerdings ausschließlich über bereits bekannte oder selbst recherchierte Kontaktdaten und nicht über Telefonnummern oder Links aus der verdächtigen Nachricht.

Rasches Handeln

Wer bereits Kreditkartendaten bekanntgegeben hat, sollte die Karte umgehend sperren lassen. Ist bereits Geld abgeflossen, empfiehlt die Arbeiterkammer, sofort die Bank zu kontaktieren, weitere Abbuchungen oder Überweisungen zu stoppen und eine mögliche Rückbuchung zu versuchen.

Zusätzlich sollten sämtliche Beweise wie E-Mails und Screenshots gesichert und Anzeige bei der Polizei erstattet werden. In einzelnen der Arbeiterkammer gemeldeten Fälle versuchten Betroffene eine vermeintlich fehlgeschlagene Zahlung mehrfach und überwiesen dadurch sogar ein Vielfaches des ursprünglich geforderten Betrags. Auch die Arbeiterkammer bietet Betroffenen Beratung an.