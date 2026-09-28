Mann geht auf Polizisten los – zwei Beamte verletzt

Ein Nachmittag in Klagenfurt eskaliert: Ein Mann soll randaliert und Polizisten angegriffen haben – zwei Beamte werden verletzt.

Am Sonntagnachmittag kam es in Klagenfurt zu einem Polizeieinsatz, bei dem zwei Beamte verletzt wurden. Gegen 16.45 Uhr fiel einer Streife in der Villacher Straße ein Mann auf, der lautstark schrie und wild gestikulierte. Ein später durchgeführter Alkovortest verlief negativ.

Randale in der Villacher Straße

Der 30-Jährige steht laut Polizei im Verdacht, kurz zuvor einen hölzernen Blumentrog auf die Fahrbahn geworfen und dabei beschädigt zu haben. Die darin befindliche Erde verteilte sich auf der Straße. Als die Beamten anschließend seine Identität feststellen wollten, verweigerte der Mann die Angabe seiner persönlichen Daten.

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Im weiteren Verlauf soll sich der Mann zunehmend aggressiv verhalten haben und schließlich auf die beiden Polizisten losgegangen sein. Daraufhin wurde seine Festnahme ausgesprochen. Weil der 30-Jährige weiterhin massiven Widerstand leistete, konnte er erst mit Unterstützung einer weiteren Polizeistreife festgenommen werden.

Anzeigen erstattet

Bei der Festnahme wurden zwei Polizisten verletzt und mussten ihren Dienst vorzeitig beenden. Nach der Einlieferung ins Polizeianhaltezentrum konnte die Identität des Mannes als 30-jähriger Klagenfurter festgestellt werden. Er wird auf freiem Fuß wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und der schweren Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.