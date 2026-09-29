25-Jährige seit Wochen verschwunden – Polizei bittet um Hilfe

Seit mehr als drei Wochen fehlt von der 25-jährigen Carolin Schmidt jede Spur. Vor ihrem Verschwinden war die junge Frau mehrfach in den Bergen unterwegs.

Seit dem 6. September wird die 25-jährige Carolin Schmidt aus Südhessen vermisst. Sie hielt sich bereits seit dem 24. August im Raum Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald sowie im Grenzgebiet zu Tirol auf. Am 6. September hatten Angehörige zum letzten Mal Kontakt mit ihr. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Suche ohne Ergebnis

Nachdem Angehörige bei der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen Vermisstenanzeige erstattet hatten, suchte die Polizei mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber nach der 25-Jährigen. Carolin gilt als sehr bergaffin und war in den Tagen vor ihrem Verschwinden bereits zweimal beim Bergwandern – unter anderem auf der Wettersteinspitze im Grenzgebiet zu Österreich. Die bisherigen Suchmaßnahmen blieben ohne Erfolg.

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Hinweise erwünscht

Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Carolin Schmidt ist 25 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß, sehr schlank und hat blonde, mittellange Haare sowie blaue Augen. Vermutlich trägt sie eine grau-rosa Fleecejacke und hat einen Deuter-Rucksack bei sich.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen unter der Telefonnummer +49 8821-9170 entgegen.