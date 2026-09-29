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Baustellenunfall

Baugerüst stürzt ein – acht Menschen verletzt

Baugerüst stürzt ein – acht Menschen verletzt
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Acht Verletzte und ein Großeinsatz in Innsbruck: Auf einer Baustelle stürzte ein mehrere Meter hohes Gerüst ein.

Auf einer Baustelle in der Anton-Melzer-Straße in Innsbruck kam es am Montag gegen 17.05 Uhr zu einem folgenschweren Arbeitsunfall. Ein rund 2,8 Meter hohes Baugerüst stürzte ein und verletzte acht Menschen.

Sperrung & Umleitung

Nach Angaben der Polizei wurden drei Personen mittelschwer und fünf weitere leicht verletzt. Wegen des Rettungseinsatzes musste die Egger-Lienz-Straße in Fahrtrichtung Osten für rund eine Stunde vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Andreas-Hofer-Straße umgeleitet.

Warum das Baugerüst einstürzte, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt sowohl zur Unfallursache als auch zu den Verletzungen der betroffenen Personen. Laut ORF standen sieben Rettungsfahrzeuge und zwei Notarztfahrzeuge im Einsatz.

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