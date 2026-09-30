SPÖ-Treffen ist fix: Babler lädt Länderchefs am Sonntag nach Wien

In der SPÖ kommt Bewegung in die Führungsdebatte: Andreas Babler lädt die Landesparteichefs am Sonntag nach Wien. Bei dem Treffen sollen die vergangenen Tage aufgearbeitet und offene Fragen zum weiteren Vorgehen geklärt werden.

Nach dem Vorstoß von Gerhard Zeiler, für den SPÖ-Parteivorsitz zur Verfügung zu stehen, soll die Situation nun bei einem gemeinsamen Treffen der Landesparteichefs besprochen werden. Parteichef Andreas Babler hat für Sonntag, 4. Oktober, um 16 Uhr nach Wien eingeladen. Das berichtet „Heute“ unter Berufung auf eine Mitteilung der Bundespartei.

Drei Stunden angesetzt

Für die Aussprache sind insgesamt drei Stunden vorgesehen. Wo genau das Treffen in Wien stattfinden wird, ist bislang noch nicht bekannt. Mit der Einladung greift Babler eine Initiative aus Kärnten und der Steiermark auf, die zuvor auf eine raschere Klärung des weiteren Vorgehens gedrängt hatten.

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In einer Mitteilung der Bundespartei heißt es: „Wir begrüßen die Initiative aus Kärnten und der Steiermark sehr.“ Bei dem Treffen sollen laut Partei die Ereignisse der vergangenen Tage eingeordnet und offene Fragen zum SPÖ-Statut beziehungsweise zu den parteiinternen Regeln geklärt werden.



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Unterschiedliche Positionen

Bereits zuvor hatten mehrere Landesorganisationen eine rasche Klärung der Situation gefordert. Der steirische SPÖ-Chef Max Lercher sprach sich für ein „klares, professionelles Prozedere“ im Umgang mit Zeilers Bewerbung aus. Auch Tirols Landesparteichef Philip Wohlgemuth forderte rasche Klarheit, während Oberösterreichs SPÖ-Chef Martin Winkler vor Entscheidungen unter Zeitdruck warnte.



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Im Zentrum der Debatte stehen weiterhin Andreas Babler und Gerhard Zeiler. Zeiler hat öffentlich erklärt, den SPÖ-Vorsitz übernehmen zu wollen, während Babler deutlich gemacht hat, nicht zurücktreten zu wollen. Welche weiteren Schritte sich aus dem Treffen am Sonntag ergeben, ist derzeit offen.