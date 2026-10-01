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Todesfall

Ex-Präsidentin und verurteilte Kriegsverbrecherin Biljana Plavsic verstorben

Ex-Präsidentin und verurteilte Kriegsverbrecherin Biljana Plavsic verstorben
FOTO: EPA
2 Min. Lesezeit |

Eine Biologin, die zur Kriegspräsidentin wurde und vor dem Haager Tribunal endete. Biljana Plavsic ist tot.

Biljana Plavsic, ehemalige Präsidentin der Republika Srpska (serbische Teilrepublik in Bosnien), ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Die Beerdigung der prägenden serbischen Politikerin soll in Banja Luka stattfinden.

Plavsic wurde am 7. Juli 1930 in Tuzla geboren. Sie studierte Biologie und erwarb ihr Doktorat in Pflanzenvirologie an der Naturwissenschaftlich-Mathematischen Fakultät in Zagreb. Bevor sie in die Politik wechselte, war sie als Professorin und Dekanin in Sarajevo tätig. Ihre wissenschaftliche Laufbahn führte sie an Forschungsinstitute in den USA, Großbritannien und Indien.

Politische Karriere

Im April 1992 trat Plavsic aus dem Präsidium von Bosnien und Herzegowina zurück und übernahm eine führende Rolle im Präsidium der Republika Srpska – zunächst als Vizepräsidentin, später als Präsidentin. Ihr Amtsantritt am 14. September 1996 erfolgte unter erheblichem internationalem Druck. Bei den Präsidentschaftswahlen 1998 erlitt sie schließlich eine Niederlage.

Verurteilung Den Haag

Im Jänner 2001 stellte sich Plavsic dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag. Am 27. Februar 2003 wurde sie zu elf Jahren Haft verurteilt, die sie in Schweden verbüßte. Ende Oktober 2009 wurde sie entlassen und zog sich in der Folge nach Belgrad zurück, wo sie bis zu ihrem Tod lebte.

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