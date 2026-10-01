KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Trauer

Ehemalige Ministerin Andrea Kdolsky mit 63 gestorben

Ehemalige Ministerin Andrea Kdolsky mit 63 gestorben
FOTO: FH St. Pölten
2 Min. Lesezeit |

Eine Politikerin, die aneckte, auftrat und zuletzt öffentlich kämpfte – Andrea Kdolsky ist tot.

Österreich nimmt Abschied von Andrea Kdolsky. Die ehemalige Gesundheitsministerin ist am Mittwoch im Alter von 63 Jahren an den Folgen ihrer Krebserkrankung gestorben. Ihre Erkrankung hatte sie vor zwei Jahren öffentlich gemacht.

Politische Laufbahn

Kdolsky gehörte von Jänner 2007 bis 2008 der Regierung unter Bundeskanzler Alfred Gusenbauer an und bekleidete dort das Amt der Gesundheitsministerin. Ihre Amtszeit blieb vor allem wegen ungewöhnlicher Initiativen und pointierter Aussagen in Erinnerung – darunter das Verteilen von Kondomen an Schülerinnen und Schüler sowie ihre viel diskutierte „Schweinsbraten“-Aussage.

Nach dem Ende ihrer politischen Laufbahn wandte sie sich dem Krankenhaus-Management zu und blieb dabei ihrer unkonventionellen Haltung treu. Im Mai 2023 trat sie aus Protest gegen ein ÖVP-FPÖ-Koalitionsabkommen aus der Volkspartei aus; ihre gesundheitspolitische Expertise stellte sie in der Folge den NEOS zur Verfügung.

Offener Umgang

Was viele an Kdolsky besonders beeindruckte, war ihr offener Umgang mit der eigenen Erkrankung. Sie nutzte ihre Bekanntheit bewusst, um einem Thema eine öffentliche Bühne zu geben, das gesellschaftlich nach wie vor mit Berührungsängsten behaftet ist. „Jetzt möchte ich denen eine Stimme geben, die sich nicht trauen, über ihre Krankheit zu sprechen, weil Krebs immer noch ein Tabu ist“, hatte sie erklärt.

Ihren eigenen Umgang mit der Endlichkeit beschrieb sie mit dem ihr eigenen schwarzen Humor: „Ich fürchte mich eigentlich nicht vor dem Tod. Da kommt wieder mein schwarzer Humor zum Tragen: So schlecht kann es dort nicht sein, weil sonst würden schon ein paar wieder zurückkommen.“

Ihr früherer Lebensgefährte Philipp Ita, von dem sie sich 2015 getrennt hatte, würdigte sie mit den Worten: „Andrea hatte die besondere Fähigkeit, Menschen zu sehen – gerade jene, die allzu oft übersehen wurden.“ Als bleibendes Zeichen ihres Engagements soll das geplante Krebshilfezentrum Maggie’s Centre im burgenländischen Oberwart künftig ihren Namen tragen.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Tariferhöhung
Wiener Öffis werden teurer – nächste Erhöhung kommt 2027
| Unfall
Tragödie in Wien: Bauarbeiter stürzt in Innenhof in den Tod
| Gesundheitsdebatte
ÖGK-Plan: Patienten sollen Wahlärzte selbst zahlen
| Wasserschaden
Wiesn-Besucher übergibt sich in der Dusche – 200.000 Euro Schaden
| Gerichtsurteil
Frau von drei Hunden getötet: Gericht spricht Familie 24.000 Euro zu
MEHR AKTUELLE NEWS