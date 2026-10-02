E-Scooter mit Sitz brauchen jetzt Zulassung

Neue StVO-Regeln, große Verwirrung: Wer ein E-Fahrzeug besitzt, steht plötzlich vor Fragen, die bisher niemand stellen musste.

Die Novelle der Straßenverkehrsordnung löst unter Besitzern von Elektrofahrzeugen erhebliche Unsicherheit aus. Vor allem ältere Menschen, die sich über mögliche Konsequenzen für ihre Fahrzeuge informieren möchten, suchen derzeit verstärkt Beratungsstellen auf. Sogenannte Seniorenmobile bleiben von den neuen Regelungen hingegen vollständig unberührt.

Neue Zulassungspflicht

Für mehrspurige Elektrofahrzeuge – also jene Modelle, die typischerweise als Seniorenmobile bekannt sind – ändert sich durch die Novelle vom 1. Oktober nichts. Sie dürfen wie bisher uneingeschränkt genutzt werden. Anders verhält es sich bei E-Scootern mit Sitzgelegenheit: Diese werden künftig als E-Mopeds der Klasse L1e-B (zulassungspflichtige Kleinkrafträder) eingestuft und sind damit zulassungspflichtig. Stehende E-Scooter wurden bereits im Zuge der Mai-Regelung mit neuen technischen Anforderungen wie Blinkern und Bremsen belegt.

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E-Mopeds, die bislang ohne offizielle Straßenzulassung im Einsatz waren, benötigen ab sofort eine Zulassung, ein Kennzeichen sowie einen Versicherungsschutz. Für die behördliche Zulassung eines Mopeds werden rund 245 Euro fällig; zusätzlich kostet die Mopedkennzeichentafel 8,50 Euro. Besonders für Essenszusteller, die auf diese Fahrzeuge angewiesen sind, bedeutet das eine erhebliche Umstellung. Bisherige Lösungen sind für viele Betroffene damit nicht länger nutzbar.

Hoher Beratungsbedarf

Der Beratungsbedarf bei Automobilklubs wie ÖAMTC und ARBÖ ist derzeit außerordentlich hoch. Beide Organisationen stehen Betroffenen bei Fragen rund um die Gesetzesänderung und deren praktische Umsetzung zur Seite.

Wer sein E-Moped nicht mehr benötigt, kann es bei den Wiener Mistplätzen kostenlos abgeben.