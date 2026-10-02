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Verkehrskontrolle

Neue E-Moped-Regeln: 81 Verstöße bei nur einer Kontrolle

Neue E-Moped-Regeln: 81 Verstöße bei nur einer Kontrolle
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

81 Verstöße, zehn abgestellte Fahrzeuge, ein einziger Kontrolltag – Linz zeigt, wie ernst die neuen E-Moped-Regeln genommen werden.

Nach einer gezielten Schwerpunktaktion in der Linzer Innenstadt zieht die Polizei eine deutliche Bilanz: An einem einzigen Kontrolltag wurden insgesamt 81 Verstöße gegen die neuen E-Moped-Vorschriften geahndet.

Zehn der kontrollierten Fahrzeuge waren ohne gültige Zulassung unterwegs, acht Lenker konnten keinen gültigen Führerschein vorweisen – für sie endete die Fahrt an Ort und Stelle. Sechs Fahrer erhielten ein Organmandat wegen Missachtung der Helmpflicht; vier davon verweigerten die Zahlung, was weitere Anzeigen nach sich zog. Insgesamt mussten zehn Personen ihre Fahrt vorzeitig beenden.

Neue Vorschriften

Seit dem 1. Oktober 2026 gelten in Österreich verschärfte Vorschriften für eine bestimmte Kategorie von Elektrofahrzeugen. Konkret betroffen sind Fahrzeuge der Klasse L1e-B – darunter einspurige Elektrofahrzeuge ohne Pedalantrieb sowie E-Scooter mit Sitz. Sie werden künftig rechtlich wie Mopeds eingestuft und dürfen nicht länger auf Radwegen gefahren werden.

Wer ein solches Fahrzeug nutzen möchte, benötigt eine Zulassung samt Kennzeichen, eine Kfz-Haftpflichtversicherung sowie mindestens die Führerscheinklasse AM. Zusätzlich sind Helmpflicht und eine regelmäßige technische Überprüfung – das sogenannte Pickerl – verpflichtend vorgeschrieben.

Alltag betroffen

Von diesen Neuregelungen sind auch Angehörige der BKS-Diaspora betroffen, die in Österreich auf E-Mopeds angewiesen sind. Wer bislang mit einem solchen Fahrzeug unkompliziert und flexibel mobil war, muss sich nun auf einen erhöhten administrativen Aufwand einstellen.

Für alle, die das E-Moped als praktisches Alltagsverkehrsmittel nutzen, bedeuten die neuen Vorschriften eine spürbare Umstellung.

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