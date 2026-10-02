ÖBB warnen vor Lebensgefahr: Neue Bahnanlagen unter Hochspannung

Seit heute stehen zwischen Lieboch und Köflach neue Bahnstromanlagen unter Hochspannung. Die ÖBB warnen deshalb eindringlich vor Lebensgefahr und appellieren an die Bevölkerung, die Bahnanlagen keinesfalls zu betreten.

Die Österreichischen Bundesbahnen richten eine dringende Warnung an alle Personen, die sich im Bereich der Strecke aufhalten: Weder die unter Spannung stehenden Anlagenteile noch im Störungsfall herabhängende Seile oder Drähte dürfen berührt werden. Auch eine Annäherung mit Gegenständen oder Körperteilen kann lebensgefährlich sein. Betroffen sind die Gemeindegebiete von Lieboch, Söding-St. Johann, Krottendorf-Gaisfeld, Voitsberg, Bärnbach, Rosental-Kainach und Köflach.

Lebensgefahr droht

Die ÖBB machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass Lebensgefahr nicht erst bei einer direkten Berührung der Hochspannungsanlagen besteht. Auch die Annäherung mit Gegenständen oder Körperteilen kann tödlich sein. Das Betreten der Bahnanlagen ist daher strengstens verboten.

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Weitere Sperren geplant

Die Strecke zwischen Köflach und Lieboch ist bereits seit Mitte Juli wegen der laufenden Modernisierungsarbeiten gesperrt. Die aktuelle Sperre dauert noch bis einschließlich 10. Oktober. Bis dahin bleibt der Schienenersatzverkehr mit Bussen aufrecht. Ab 11. Oktober soll der reguläre Zugverkehr wieder aufgenommen werden.

Damit sind die Bauarbeiten allerdings noch nicht abgeschlossen. Von 7. Jänner bis voraussichtlich 19. September 2027 ist eine weitere Totalsperre der Strecke vorgesehen, um die Modernisierungs- und Elektrifizierungsarbeiten fortzusetzen. Die Elektrifizierung der Steirischen Westbahn ist Teil eines größeren ÖBB-Projekts, das die Strecke schrittweise modernisieren und elektrifizieren soll.