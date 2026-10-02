74 km/h und defekte Bremsen: E-Scooter-Fahrer kollidiert mit Polizist

74 km/h, defekte Bremsen und ein ignoriertes Anhaltezeichen – in der Steiermark endete eine E-Scooter-Fahrt mit einer Kollision.

In Rosental an der Kainach (Steiermark) kam es am Donnerstagvormittag zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall. Gegen 10.45 Uhr war ein 18-jähriger Voitsberger mit einem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg der B70 unterwegs, als er das Anhaltezeichen eines Polizeibeamten missachtete. Der junge Mann fuhr mit unvermindertem Tempo auf den Beamten zu, woraufhin es zu einer Kollision kam. Der Polizist wurde dabei leicht verletzt.

Der 18-Jährige wollte sich laut Polizei der Anhaltung entziehen. Obwohl der Beamte ihm ein Anhaltezeichen gab, setzte der E-Scooter-Fahrer seine Fahrt mit unvermindertem Tempo fort und fuhr auf den Polizisten zu. Dieser konnte dem E-Scooter nicht mehr ausweichen.

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Kollision und Folgen

Durch die Kollision blieb der E-Scooter am Oberkörper des Beamten hängen. Anschließend kamen sowohl der Polizist als auch der 18-Jährige zu Sturz. Der Beamte wurde dabei leicht verletzt, der E-Scooter-Fahrer blieb laut Polizei unverletzt.

Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter eine Geschwindigkeit von bis zu 74 km/h erreichte und die Bremsen nicht mehr funktionierten. Der 18-Jährige gab laut Polizei an, deshalb versucht zu haben, das Fahrzeug mit seinem Schuh abzubremsen.