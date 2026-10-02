Sprit und Heizöl treiben Inflation in Österreich auf 3,6 Prozent

Tanken und Heizen wird teurer und das schlägt sich direkt in der Geldbörse aller nieder, die in Österreich leben.

Die Inflationsrate in Österreich ist im September 2026 voraussichtlich auf 3,6 Prozent geklettert – das geht aus einer Schnellschätzung von Statistik Austria hervor. Im Juli hatte die Rate noch bei 2,8 Prozent gelegen, im August bei 3,2 Prozent. Gegenüber dem Vormonat ergibt sich damit ein Preisanstieg von 0,2 Prozent.

Ausschlaggebend für den Anstieg waren vor allem die Kosten für Treibstoff und Heizöl. Die Energiepreise insgesamt lagen im September um 14,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Dienstleistungen wurden im Jahresvergleich um 4,2 Prozent teurer, Industriegüter hingegen nur um 0,7 Prozent. Lebensmittel, Tabak und Alkohol verteuerten sich gegenüber dem Vorjahr um 1,0 Prozent.

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Treibstoff treibt Inflation

Für den Anstieg der Inflationsrate macht Statistik Austria in erster Linie die rasch gestiegenen Treibstoff- und Heizölpreise verantwortlich. Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria, erklärt dazu: „Der Anstieg von 0,4 Prozentpunkten ist zur Gänze auf die gestiegenen Treibstoff- und Heizölpreise zurückzuführen.“

Die Kerninflation, die Industriegüter und Dienstleistungen abbildet, belief sich im September auf 3,0 Prozent. Der harmonisierte Verbraucherpreisindex stieg um 3,5 Prozent.

Die endgültigen Daten zur Inflation im September werden am 16. Oktober veröffentlicht.