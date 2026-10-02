Biss und Kratzer während der Fahrt: Katze löst Autounfall aus und läuft davon

Eine Katze sorgt mitten in der Nacht auf der Inntalautobahn für ein Chaos – mit Folgen, die niemand vorhergesehen hatte.

Ein 57-jähriger Deutscher war auf der Rückfahrt von Italien nach Augsburg unterwegs, als es zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall kam. Kurz vor Radfeld auf der A12 wurde seine bengalische Katze „Lily“ plötzlich unruhig und biss und kratzte ihren Besitzer aus dem Transportkorb heraus.

Um 0.45 Uhr in der Nacht auf Freitag verlor der Mann daraufhin die Kontrolle über seinen Wagen. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und blieb schwer beschädigt in einer Böschung liegen. Der Wagen musste abgeschleppt werden, die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Der 57-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt.

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Suche nach „Lily“

Nachdem der Fahrer versorgt worden war, begann die Suche nach der entlaufenen Katze. Die Polizei zog dafür auch die Feuerwehr Radfeld sowie eine Drohne des Bezirksfeuerwehrverbandes Kufstein hinzu. Über die angrenzenden Felder wurde nach „Lily“ gesucht.

Die Suche aus der Luft blieb zunächst ohne Erfolg. Zwar wurde eine dunkle Katze entdeckt, doch es handelte sich nicht um „Lily“. Nach mehr als einer Stunde wurde die Suchaktion erfolglos abgebrochen.

Die bengalische Katze blieb damit verschwunden. Der Besitzer und die Einsatzkräfte hoffen weiterhin darauf, dass sie von Anrainern entdeckt und gemeldet wird.