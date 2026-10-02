Sonne und Regen: Österreich steht ein geteiltes Wetterwochenende bevor

Sonne im Osten, Regen im Westen – Österreich erlebt ein gespaltenes Wetterwochenende mit bis zu 25 Grad.

Österreich erlebt an diesem Wochenende regional sehr unterschiedliches Wetter. Während im Westen bereits eine abgeschwächte Kaltfront für Wolken und Regen sorgt, bleibt es in der Osthälfte weiterhin sonnig und mild. Die Temperaturen erreichen dort heute bis zu 25 Grad.

Der Freitag startet im Westen vielfach trüb. In Vorarlberg und Nordtirol sind teils kräftige Regenschauer möglich, während sich von Oberösterreich bis Osttirol zeitweise die Sonne zeigt. Im Osten bleibt es überwiegend sonnig. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 25 Grad.

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Wochenende im Westen

Am Samstag bleibt es vor allem im Osten und Süden freundlich und sonnig. Im Westen halten sich anfangs noch einige Restwolken sowie Nebel- und Hochnebelfelder, im Tagesverlauf setzt sich aber auch dort zunehmend die Sonne durch. Die Temperaturen steigen je nach Sonnenscheindauer auf 18 bis 24 Grad.

Auch am Sonntag bleibt es in weiten Teilen Österreichs freundlich. Im Großteil des Landes scheint häufig die Sonne, während von Vorarlberg bis Oberösterreich im Tagesverlauf mehr Wolken aufziehen. Dort sind ab Mittag einzelne Regenschauer möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 25 Grad.

Montag: Wechselhaft

Der Montag bringt schließlich wieder einiges an Sonne. In den Morgenstunden können sich stellenweise Nebelfelder halten, tagsüber ziehen einige Wolken durch. Im Bergland sind vereinzelt Regenschauer möglich. Der Wind weht mäßig aus Nordwest, die Höchstwerte erreichen 17 bis 25 Grad.