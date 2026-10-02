Neue Parkregeln in der SCS: Das gilt jetzt

Parkstress war gestern: Die Westfield Shopping City Süd läutet seit Oktober eine neue Ära ein – mit großzügigen Gratis-Stunden und freier Fahrt.

Seit dem 1. Oktober gelten in der Westfield Shopping City Süd neue Parkregelungen. Im VIP-Parkhaus können alle Besucherinnen und Besucher die ersten zwei Stunden kostenlos parken, Westfield Club-Mitglieder sogar bis zu vier Stunden. Auch zwischen 20 und 6 Uhr fallen für alle Gäste keine Parkgebühren an.

Bauarbeiten abgeschlossen

Gleichzeitig sind alle Bauarbeiten im und rund um das Einkaufszentrum abgeschlossen. Auch die Arbeiten an der Drehtür beim Parkhaus wurden fertiggestellt.

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Westfield bedankt sich bei den Besucherinnen und Besuchern für ihre Geduld während der vergangenen Bauphase.