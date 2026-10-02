500 Liter Säure ausgetreten: 70 Feuerwehrleute im Einsatz

70 Feuerwehrleute, 500 Liter Salpetersäure und ein defektes Bauteil – im Burgenland wurde ein Großeinsatz ausgelöst.

In der Technikhalle eines neu errichteten Gewächshauses kam es am Donnerstagnachmittag beim erstmaligen Befüllen eines Salpetersäuretanks zu einem Zwischenfall. Durch einen schadhaften Anschlussstutzen traten 500 Liter 38-prozentige Salpetersäure aus und verteilten sich auf dem mit Sand aufgeschütteten Hallenboden. Die Mitarbeiter des Betriebs reagierten noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte, verdünnten die ausgetretene Säure und sperrten den betroffenen Bereich ab.

Großer Einsatz

Insgesamt 500 Liter 38-prozentige Salpetersäure waren ausgetreten. Aufgrund der ersten Alarmmeldung, die noch von 2.700 Litern ausging, wurden mehrere Feuerwehren aus Wallern, Tadten und Pamhagen sowie Schadstoffzüge aus Eisenstadt und Neusiedl am See alarmiert. Insgesamt standen rund 70 Feuerwehrleute mit 15 Fahrzeugen im Einsatz. Unterstützt wurden sie von Schadstoffexperten des Landesfeuerwehrkommandos Burgenland und Vertretern der Wasserrechtsbehörde.

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Nach Abschluss des Einsatzes stand fest: Für die Umwelt, die Mitarbeiter und die Anrainer bestand keine Gefahr, verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte überwachten den pH-Wert im betroffenen Bereich und kümmerten sich um die weiteren Maßnahmen. Nach rund vier Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

Der mit Salpetersäure kontaminierte Sand wird vom Betreiber entfernt und fachgerecht entsorgt.