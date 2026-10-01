Scheich, Lügen, Millionen – City geht in die Berufung

830 Millionen Pfund, fingierte Verträge, ein Scheich – Manchester Citys Finanzskandal erreicht seinen vorläufigen Höhepunkt.

Manchester City ist von einer unabhängigen Kommission in allen Anklagepunkten wegen Verstößen gegen die Finanzvorschriften der Premier League schuldig gesprochen worden. Der Klub kündigte unmittelbar an, gegen das Urteil Berufung einzulegen.

Fingierte Sponsorenverträge

Im Kern der Vorwürfe steht der Zeitraum zwischen den Spielzeiten 2009/10 und 2017/18. In diesen Jahren soll der Klub seine Einnahmen durch fingierte Sponsorenverträge um insgesamt 830,69 Millionen Pfund künstlich aufgebläht haben. Dreh- und Angelpunkt dieser Konstruktion war die Abu Dhabi United Group, die sich im Besitz von Scheich Mansour befindet – einem hochrangigen Politiker der Vereinigten Arabischen Emirate. Grundsätzlich erlauben die Regularien der Premier League staatlichen Einrichtungen, als Klubsponsoren aufzutreten. Strittig ist jedoch, ob die konkreten Zahlungsflüsse diesen Regeln entsprachen.

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Manchester City wies die Entscheidung der Kommission scharf zurück und bezeichnete sie als fehlerhaft. Klubchef Khaldoon al Mubarak erklärte, es lägen „unwiderlegbare Beweise“ vor, die die Unschuld des Vereins belegten. Die Berufung soll bis Freitag eingebracht werden.

Citys Gegenargumente

Wie die BBC berichtete, will der Klub nachweisen, dass die fraglichen Gelder direkt von der Regierung Abu Dhabis stammten – ein Argument, das die Kommission in ihrer Entscheidung jedoch ausdrücklich zurückwies. In einer offiziellen Stellungnahme sprach Manchester City von „klaren materiellen Fehlern in Recht, Grundsätzen und Tatsachen“.

Besonderes Aufsehen erregt dabei die Frage, welche Rolle die Regierung Abu Dhabis in den fraglichen Finanztransaktionen tatsächlich gespielt hat. Etihad Airways, Hauptsponsor des Klubs, prüft unterdessen rechtliche Schritte gegen die Premier League – die Veröffentlichung der Kommissionsergebnisse werde dem Unternehmen erheblichen Schaden zufügen, heißt es aus dem Umfeld der Fluggesellschaft.