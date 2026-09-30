Manchester City nach dem Urteil: So hätte die Premier League ohne die Finanztricks ausgesehen

Ein Tor für die Ewigkeit, Milliarden für neue Spieler und eine Ära voller Titel: Nach dem Urteil gegen Manchester City stellt sich plötzlich eine gewaltige Frage – wie hätte die Premier League ausgesehen, wenn der Klub die Finanzregeln eingehalten hätte?

Vor dem Etihad-Stadion steht eine silberne Statue von Sergio Agüero. Sie erinnert an einen der berühmtesten Momente der englischen Fußballgeschichte: In der letzten Minute der Saison 2011/12 erzielte der Argentinier gegen Queens Park Rangers jenes Tor, das Manchester City erstmals zum Meister der Premier-League-Ära machte – und Stadtrivale Manchester United den Titel praktisch in letzter Sekunde entriss.

Doch nach dem Urteil gegen Manchester City bekommt selbst dieser historische Moment eine neue Dimension. Eine unabhängige Kommission hat den Klub wegen schwerwiegender Verstöße gegen die Finanzregeln der Premier League zwischen den Saisonen 2009/10 und 2017/18 für schuldig befunden. Dabei sollen Einnahmen künstlich erhöht und Kosten niedriger dargestellt worden sein, als sie tatsächlich waren.

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Plötzlich steht deshalb eine Frage im Raum, die sich sportlich niemals endgültig beantworten lassen wird: Was wäre gewesen, wenn Manchester City in dieser entscheidenden Phase seiner Entwicklung tatsächlich innerhalb der finanziellen Regeln geblieben wäre?

1,4 Milliarden für neue Spieler

Manchester City gab zwischen dem Sommer 2009 und Jänner 2018 rund 1,2 Milliarden Pfund – umgerechnet etwa 1,4 Milliarden Euro – für neue Spieler aus. In diesem Zeitraum entwickelte sich der Klub von einem ambitionierten Herausforderer zu einer der dominierenden Mannschaften des englischen Fußballs.

Die Bilanz war beeindruckend: drei Meistertitel in der Premier League, ein FA Cup und drei League Cups. Insgesamt sieben große Trophäen. Besonders bemerkenswert: Vor dieser Ära hatte Manchester City seit 1970 keinen bedeutenden Titel mehr gewonnen.

Jahr für Jahr verpflichtete der Klub Spieler für zweistellige Millionenbeträge und stellte auf beinahe jeder Position eine Mannschaft aus internationalen Topstars zusammen. Genau diese Transfers bildeten die Grundlage für den sportlichen Aufstieg.

Künstlich mehr finanzielle Macht

Nach den Feststellungen der unabhängigen Kommission wurden während des untersuchten Zeitraums sogenannte Scheinvereinbarungen mit Sponsoren und anderen Partnern verwendet. Dadurch seien die Einnahmen des Klubs künstlich erhöht und tatsächliche Kosten teilweise verschleiert worden.

Die Premier League beziffert den Effekt dieser Konstruktionen auf mehr als 900 Millionen Pfund. Entscheidend ist der grundsätzliche Befund der Kommission: Manchester City hätte bei korrekter Darstellung seiner Finanzen die geltenden Ausgabenlimits der Premier League und der UEFA erheblich überschritten.

Natürlich floss das Geld eines Fußballklubs nicht ausschließlich in Transfers. Auch Spielergehälter, Infrastruktur, Versicherungen, Marketing, laufende Betriebskosten und weitere Bereiche mussten finanziert werden. Dennoch zeigt die Größenordnung, wie stark Citys Möglichkeiten auf dem Transfermarkt von seiner finanziellen Situation beeinflusst wurden.

Agüero, Silva, Touré, De Bruyne

Genau hier beginnt das große Gedankenexperiment. Hätte Manchester City wesentlich weniger finanzielle Mittel zur Verfügung gehabt, hätte der Klub möglicherweise nur halb so viele Spieler verpflichten können. Oder dieselbe Anzahl – allerdings auf einem deutlich niedrigeren sportlichen Niveau.

Das hätte einige der wichtigsten Transfers der Vereinsgeschichte infrage gestellt. Sergio Agüero, David Silva, Yaya Touré und später Kevin De Bruyne kamen allesamt während des untersuchten Zeitraums nach Manchester und entwickelten sich zu Schlüsselfiguren jener Mannschaften, die Titel um Titel gewannen.

Ohne Agüero möglicherweise kein legendäres Meistertor 2012. Ohne David Silva vielleicht weniger spielerische Dominanz. Ohne Yaya Touré möglicherweise entscheidende Tore und Leistungen in wichtigen Spielen weniger. Und ohne Kevin De Bruyne hätte auch die spätere Erfolgsära ein völlig anderes Gesicht bekommen können.

Das bedeutet allerdings nicht automatisch, dass Manchester United oder ein anderer Klub sämtliche Titel von City gewonnen hätte. Niemand kann wissen, wie sich Transfers, Mannschaften, Trainerentscheidungen und komplette Spielzeiten ohne Citys finanzielle Möglichkeiten entwickelt hätten. Fußballgeschichte lässt sich nicht noch einmal unter veränderten Bedingungen ausspielen.

Was wäre 2012 passiert?

Gerade die Saison 2011/12 zeigt, wie weitreichend diese Frage ist. Manchester City und Manchester United beendeten die Saison mit jeweils 89 Punkten. City wurde aufgrund der besseren Tordifferenz Meister – nachdem Agüero in der Nachspielzeit gegen Queens Park Rangers das entscheidende 3:2 erzielt hatte.

Doch wäre Agüero überhaupt bei Manchester City gewesen, wenn der Klub andere finanzielle Möglichkeiten gehabt hätte? Hätte City dieselbe Mannschaft aufstellen können? Und hätte Manchester United unter diesen Umständen vielleicht einen weiteren Meistertitel gewonnen?

Diese Fragen lassen sich nicht seriös beantworten. Genau deshalb entsteht nun eine ungewöhnliche Situation: Millionen Menschen haben diese Spielzeiten verfolgt und Citys Erfolge erlebt – gleichzeitig steht fest, dass der Klub in jener Ära gegen Finanzregeln verstieß, die eigentlich für einen fairen Wettbewerb sorgen sollten.

Erfolg finanzierte weiteren Erfolg

Die Auswirkungen beschränkten sich zudem nicht auf die unmittelbar betroffenen Jahre. Die Titel und sportlichen Erfolge legten das Fundament für Manchester Citys langfristigen Aufstieg zu einem der größten Klubs der Welt.

Meisterschaften und regelmäßige Spitzenplatzierungen brachten zusätzliche Einnahmen, steigerten die internationale Bekanntheit und machten den Verein für Spieler, Sponsoren und Fans immer attraktiver. Hinzu kamen wachsende Erlöse aus nationalen und internationalen TV-Rechten.

Damit stellt sich eine weitere Frage: Wie viel des späteren Erfolgs wäre ohne die Ausgangslage jener Jahre überhaupt möglich gewesen? Ein erfolgreicher Klub generiert schließlich neue Einnahmen, die wiederum in bessere Spieler und weitere sportliche Erfolge investiert werden können.

„Ära der Fußnote“

Unter Fußballfans wird deshalb bereits von einer möglichen „Ära der Fußnote“ gesprochen. Gemeint ist die Vorstellung, dass bei den Erfolgen Manchester Citys aus dieser Zeit künftig immer auch auf die festgestellten Finanzverstöße hingewiesen werden könnte.

Auch die Frage nach möglichen rückwirkenden Konsequenzen für sportliche Erfolge steht im Raum. Ob tatsächlich Titel oder andere Auszeichnungen betroffen sein werden, ist bislang jedoch nicht entschieden. Über die konkrete Sanktion muss erst in einem eigenen Verfahren entschieden werden.

Andere Vereine beschäftigen sich unterdessen bereits mit möglichen finanziellen Folgen. Laut BBC lassen sich einzelne Klubs juristisch beraten, ob aufgrund der Verstöße Ansprüche auf Schadenersatz bestehen könnten.

City will kämpfen

Manchester City akzeptiert die Entscheidung nicht. Der Klub erklärte nach Veröffentlichung des Urteils, von der Entscheidung enttäuscht und überrascht zu sein, hält sich weiterhin für unschuldig und verweist auf umfangreiches Material, das nach eigener Darstellung die Position des Vereins stützen soll.

City hat bis Freitag, den 2. Oktober 2026, Zeit, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen. Eine Berufung würde von einem unabhängigen, dreiköpfigen Berufungsgremium behandelt.

Die mögliche Strafe ist noch vollkommen offen. Darüber wird in einer eigenen Anhörung entschieden. Die Regeln ermöglichen unterschiedliche Sanktionen – darunter Geldstrafen, Punkteabzüge und weitere sportliche Konsequenzen.

Was passiert jetzt?

Für die Premier League beginnt damit möglicherweise der schwierigste Teil des gesamten Verfahrens. Denn eine Strafe betrifft nicht nur die Vergangenheit. Sie könnte auch unmittelbare Auswirkungen auf die sportliche Zukunft Manchester Citys haben.

Was passiert beispielsweise, wenn dem Klub während einer laufenden Saison Punkte abgezogen werden? Welche Auswirkungen hätte eine sportliche Sanktion auf ein mögliches Titelrennen? Könnten zukünftige Transfermöglichkeiten eingeschränkt werden? Und könnte im äußersten Fall sogar die Zugehörigkeit zur Premier League betroffen sein?

Sollte Manchester City nicht mehr in der Premier League spielen dürfen, müsste geklärt werden, wo der Klub anschließend antreten könnte und welche Auswirkungen das auf die Struktur der englischen Wettbewerbe hätte.

Bis über eine Sanktion entschieden ist und mögliche Berufungen abgeschlossen sind, bleiben diese Szenarien jedoch hypothetisch.

Vertrauen auf dem Spiel

Der Fall reicht deshalb weit über Manchester City hinaus. Wenn Verstöße erst Jahre später endgültig festgestellt werden, stellt sich zwangsläufig die Frage, wie Fans sportliche Ergebnisse einordnen sollen, die längst Teil der Fußballgeschichte geworden sind.

Und noch eine Frage beschäftigt die Liga: Kann ausgeschlossen werden, dass andere Klubs heute ebenfalls Regeln verletzen und die Öffentlichkeit davon erst Jahre später erfährt?

Für die Premier League steht damit nicht nur die Bestrafung eines einzelnen Vereins auf dem Spiel. Es geht auch um ihre Glaubwürdigkeit gegenüber Fans, Spielern, Vereinen und Sponsoren.

Die Geschichte der vergangenen Jahre lässt sich nicht zurückdrehen. Sergio Agüeros Tor gegen Queens Park Rangers ist gefallen, die Pokale wurden überreicht und die Meisterschaften gefeiert. Doch nach dem Urteil gegen Manchester City dürfte die Diskussion darüber, wie diese Ära ohne die finanziellen Regelverstöße ausgesehen hätte, den englischen Fußball noch lange begleiten.