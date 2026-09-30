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Leichtsinn

Für TikTok-Likes: Haarschnitt auf Mittelstreifen endet im Krankenhaus (VIDEO)

Für TikTok-Likes: Haarschnitt auf Mittelstreifen endet im Krankenhaus (VIDEO)
FOTO: Screenshot
1 Min. Lesezeit |

Ein Haarschnitt auf dem Mittelstreifen, laufende Kamera – dann kracht es. Ein 18-Jähriger liegt schwer verletzt im Krankenhaus.

Ein 18-Jähriger ließ sich auf einem Mittelstreifen in Ocala, Florida, die Haare schneiden – mitten in einem laufenden TikTok-Dreh. Gegen 20.10 Uhr kollidierten in unmittelbarer Nähe ein Chevrolet Silverado 3500 und ein Lexus-SUV. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Chevrolet auf den Mittelstreifen geschleudert – genau dorthin, wo der Jugendliche saß.

Rettungskräfte brachten den Teenager nach dem Vorfall in ein Krankenhaus, sein Zustand galt zunächst als ernst. Laut Polizei Ocala war sein Zustand am 29. September jedoch stabil. Weitere Verletzte gab es nicht. Hinweise darauf, dass einer der beteiligten Fahrer alkoholisiert war, lagen den Behörden nicht vor.

Gefährlicher Standortwechsel

Begonnen hatte die Aktion ursprünglich auf dem Gehsteig. Der Teenager und seine Begleiter wechselten jedoch den Standort auf den Mittelstreifen. Ein Augenzeuge brachte es auf den Punkt: „Die Likes sind dein Leben nicht wert.“ Die Polizei Ocala appelliert eindringlich an junge Menschen, für Videoaufnahmen keine derartigen Risiken einzugehen.

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KO KOSMO-Redaktion
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