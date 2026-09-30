Brisanter Fund: Lkw ohne Kennzeichen hatte Sprengmittel geladen

Kein Kennzeichen, keine Zulassung und im Laderaum lauerte eine brisante Überraschung. Ein Routinestopp in Tirol wurde zum Volltreffer.

An der Tiroler Kontrollstelle Leisach stoppte die Polizei am Dienstagnachmittag gegen 13.30 Uhr einen 50-jährigen Fahrer aus Polen, der seinen Klein-LKW ohne Kennzeichen und unter Missachtung eines Fahrverbots für Fahrzeuge über 2,8 Tonnen lenkte. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs kamen illegale Feuerwerkskörper sowie weitere hochgefährliche Sprengmittel zum Vorschein. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug keine Zulassung vorlag.

Weitere Verstöße

Die Kontrolle förderte jedoch noch weitere Unregelmäßigkeiten zutage. Beim Auslesen der Fahrerkarte stellte die Polizei laut oe24 „zahlreiche Verstöße gegen die Sozialvorschriften“ fest. Diese Regelungen betreffen unter anderem die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten von LKW-Fahrern.

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Der 50-Jährige wurde in weiterer Folge bei der Bezirkshauptmannschaft Lienz in Osttirol angezeigt.