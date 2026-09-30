Milchpreis ruiniert Familie: Bosnisches Paar verkauft Kühe und geht nach Österreich

Nach zwanzig Jahren harter Arbeit auf ihrer Farm im Dorf Osinja bei Derventa haben Mladen Josic und seine Frau eine Entscheidung getroffen, die sie lange hinauszögern wollten: Sie verkaufen ihre Kühe. Was einst 31 Tiere waren, sind heute noch 23 – und auch die werden bald weg sein. Der Grund ist nüchtern und bitter zugleich: Der Milchankaufspreis wurde seit Jänner fünfmal gesenkt, die Molkerei hat die tägliche Abnahmemenge von 460 auf 256 Liter gedrosselt. Was bleibt, reicht nicht mehr zum Leben.

Bitterer Rückschlag

„Das ist nicht mehr rentabel. Der Milchpreis hat uns zwölf Jahre zurückgeworfen„, sagt der 44-jährige Mladen Josic gegenüber „Nezavisne“. Und dann, mit einer Direktheit, die keine Beschönigung zulässt: „Wissen Sie, was das bedeutet – Sie kämpfen um jeden Liter, und dann passiert so ein plötzlicher Einbruch.“ Die Koffer stehen bereits gepackt. Das Ziel ist Österreich, Saisonarbeit, ein Neuanfang unter anderen Bedingungen.

Ihre drei Töchter bleiben in Bosnien, um Schule und Studium fortzusetzen. „Wir werden das hier verkaufen und uns wieder Arbeit suchen, damit wir nicht alles verlieren“, so Josic.

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Kein Einzelfall

Die Lage, in der sich die Familie befindet, ist kein Einzelfall. Die Vereinigung der Molkereien der Republika Srpska hat die Situation öffentlich als alarmierend bezeichnet und Schutzmaßnahmen für den Sektor gefordert. Hintergrund: Drei Molkereien haben angekündigt, die Ankaufspreise um weitere 0,05 Konvertible Mark pro Liter zu senken – ein Schritt, der weitere Betriebe unter Druck bringen dürfte.

Wirtschaftliche Migration, ausgelöst durch fehlende Marktperspektiven und mangelnde staatliche Unterstützung, ist für Landwirte in der Region seit Jahren bittere Realität.

Für Mladen Josic und seine Frau ist es nun persönliche Gewissheit.