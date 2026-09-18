Führerschein gerade entzogen: 30 Minuten später wieder am Steuer

Führerschein weg und trotzdem weitergefahren. Ein Mann in Salzburg ließ sich dabei nur eine halbe Stunde Zeit.

Ein 35-jähriger serbischer Staatsbürger ist in Salzburg in eine Polizeikontrolle geraten, nachdem er trotz bereits vollzogenem Führerscheinentzug weiterhin mit seinem Fahrzeug unterwegs war – und das nur rund 30 Minuten nach der offiziellen Abnahme des Dokuments.

Kontrolle an der Neutorsperre

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagvormittag im Bereich der Neutorsperre in Salzburg, wo seit Beginn der Woche ein Fahrverbot für bestimmte Fahrzeuge in Kraft ist. Eine Polizeistreife hielt den Mann an und führte eine Führerschein- sowie Fahrzeugkontrolle durch. Dabei stellte sich heraus, dass der Führerschein des 35-Jährigen bereits zuvor am Führerscheinamt der Landespolizeidirektion Salzburg entzogen worden war.

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Kurze Fahrt ohne gültige Lenkberechtigung

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass dem Mann die Lenkberechtigung erst rund 30 Minuten zuvor beim Führerscheinamt der Landespolizeidirektion Salzburg entzogen worden war. Bei der Behörde hatte er zuvor noch angegeben, den Führerschein nicht bei sich zu haben. Bei der anschließenden Polizeikontrolle wies er sich jedoch mit dem Dokument aus.

Die Polizisten nahmen ihm den Führerschein daraufhin ab und untersagten ihm die Weiterfahrt. Der 35-Jährige wird wegen der festgestellten Übertretungen bei der zuständigen Behörde angezeigt.