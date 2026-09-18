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Bordtragödie

Mitten im Flug: Passagier stirbt trotz Reanimation

Mitten im Flug: Passagier stirbt trotz Reanimation
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein Flug von Kuala Lumpur nach Sydney endet für einen Passagier tödlich – die Crew kämpft, doch es gibt kein Zurück.

Auf einem Flug der Malaysia Airlines kam es zu einem tragischen Zwischenfall mit tödlichem Ausgang.

Am 16. September 2026 wurde der Flug von Kuala Lumpur nach Sydney von einem schwerwiegenden medizinischen Notfall überschattet. Ein 58-jähriger Passagier erlitt an Bord gesundheitliche Probleme, an denen er trotz aller Rettungsbemühungen durch die Crew und Mitreisende verstarb. Der Notfall trat kurz vor der Ankunft in Sydney auf.

Behördliche Untersuchung

Nach der Landung am Flughafen Sydney wurden umgehend die Behörden verständigt. Die Polizei von New South Wales traf um 17.50 Uhr am Flughafen ein. Die Ermittler kamen zu dem Schluss, dass keine Anzeichen für einen verdächtigen Tod vorliegen, weshalb weitere Untersuchungen nicht eingeleitet werden. Das Bordpersonal hatte zuvor entsprechend den geltenden Protokollen Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt.

Protokoll bei Todesfällen

Tritt während eines Fluges ein Todesfall ein, greifen je nach Zielland unterschiedliche Verfahrensregeln. Zeitpunkt und Ursache des Todes werden behördlich festgehalten, während der Flugkapitän verpflichtet ist, den Zielflughafen sowie die zuständigen Stellen zu informieren. Im vorliegenden Fall galt es zu klären, ob ein unnatürlicher Tod vorlag oder eine gesundheitliche Gefährdung für die übrigen Passagiere bestand – beides wurde verneint.

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