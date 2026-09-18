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Geldwäschegesetz

Ab 2027 gelten neue EU-Bargeldregeln: Was sich für Österreich ändert

Ab 2027 gelten neue EU-Bargeldregeln: Was sich für Österreich ändert
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Ab 2027 gelten in der EU neue Regeln für Bargeldeinzahlungen und Österreich steht vor einer spürbaren Veränderung im Bankalltag.

Wer in Österreich regelmäßig größere Mengen Bargeld verwendet, muss ab 2027 neue EU-Vorgaben beachten. Die neuen Regeln betreffen allerdings vor allem Barzahlungen im geschäftlichen Bereich und nicht das bloße Einzahlen von Bargeld auf das eigene Bankkonto.

Bislang gibt es in Österreich keine allgemeine gesetzliche Obergrenze für Bargeldzahlungen wie etwa die künftig EU-weit geltende Grenze. Banken können jedoch bereits heute bei ungewöhnlichen oder größeren Bareinzahlungen Nachweise zur Herkunft des Geldes verlangen. Auch verdächtige Transaktionen können im Rahmen der Geldwäschebekämpfung geprüft und an die zuständigen Stellen gemeldet werden.

Was sich ab 2027 ändert

Mit dem 10. Juli 2027 gilt die EU-Geldwäscheverordnung (EU) 2024/1624. Sie führt eine EU-weite Obergrenze von 10.000 Euro für Barzahlungen im geschäftlichen Bereich ein. Wer Waren oder Dienstleistungen von einem Unternehmen kauft, kann diese künftig grundsätzlich nicht mehr mit mehr als 10.000 Euro Bargeld bezahlen. Die Mitgliedstaaten dürfen außerdem niedrigere Grenzen festlegen.

Für Bargeldzahlungen und Einzahlungen bei Banken gilt diese 10.000-Euro-Grenze jedoch nicht. Wer beispielsweise eigenes Bargeld auf das eigene Konto einzahlt, fällt damit nicht automatisch unter die neue Obergrenze. Banken können unabhängig davon aufgrund ihrer geldwäscherechtlichen Pflichten Nachweise zur Herkunft größerer oder ungewöhnlicher Geldbeträge verlangen.

Zusätzlich sieht die neue Verordnung bei bestimmten gelegentlichen Transaktionen ab 10.000 Euro verstärkte Sorgfaltspflichten vor. Dazu gehört unter anderem die Feststellung und Überprüfung der Identität des Kunden. Eine automatische Meldung jeder Transaktion ab 10.000 Euro an die Financial Intelligence Unit (FIU) ist damit jedoch nicht verbunden.

Für Bankkunden bedeutet die Reform daher vor allem: Die neuen 10.000 Euro sind keine allgemeine Obergrenze dafür, wie viel Bargeld man besitzen oder auf ein Konto einzahlen darf. Bei größeren oder ungewöhnlichen Bareinzahlungen können Banken aber auch künftig nach der Herkunft des Geldes fragen.

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