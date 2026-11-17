Die 10.000-Euro-Marke geistert durch viele Köpfe. Für Österreichs Bankkunden gilt sie so nicht, doch ab 2027 ändert sich einiges.

In Österreich gibt es keine pauschale 10.000-Euro-Grenze für Bareinzahlungen auf das eigene Konto. Banken nehmen höhere oder ungewöhnliche Beträge risikobasiert unter die Lupe und dürfen Nachweise verlangen. Mit dem 10. Juli 2027 gelten EU-weit neue Vorgaben, die zusätzliche Schwellen und Meldepflichten mit sich bringen.

Risikobasierte Kontrollen

Erspartes, Verkaufserlöse oder andere nachvollziehbare Bargeldbeträge können grundsätzlich auf das eigene Konto eingezahlt werden. Fallen die Summen auf oder passen sie nicht zum gewohnten Muster eines Kunden, erkundigen sich die Banken nach der Herkunft des Geldes. Die FMA hält fest, dass „bei ungewöhnlich hohen oder unerwarteten Beträgen […] zusätzliche Informationen und Nachweise verlangt werden können.“ Als Belege kommen je nach Herkunft etwa Kaufverträge, Lohnzettel oder Versicherungspolizzen infrage.

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Maßgeblich ist nicht allein die Höhe einer Einzahlung. Da Banken laufende Geschäftsbeziehungen risikobasiert überwachen, sind Rückfragen auch unterhalb gesetzlicher Schwellen möglich. Das österreichische Finanzmarkt-Geldwäschegesetz nennt 15.000 Euro unter anderem bei bestimmten gelegentlichen Transaktionen außerhalb einer bestehenden Geschäftsbeziehung. Auch für Ein- und Auszahlungen auf Spareinlagen sind Schwellen vorgesehen.

Wird eine Summe überschritten, folgt daraus nicht automatisch ein Verdacht auf Geldwäsche. Fragen und Kontrollen dienen den gesetzlichen Sorgfaltspflichten der Institute.

In Deutschland verlangt die BaFin (deutsche Finanzaufsicht) bei Bareinzahlungen von mehr als 10.000 Euro grundsätzlich einen geeigneten Herkunftsnachweis bei der eigenen Bank. Diese Vorgabe wird häufig zitiert, lässt sich aber nicht auf Österreich übertragen. In Österreich existiert derzeit keine identische allgemeine Regel, nach der bei jeder Einzahlung auf ein bestehendes Girokonto ab 10.000 Euro automatisch ein Nachweis verlangt werden muss. Auch Beträge von 9.000 oder 9.999 Euro gelten nicht per se als unauffällig, sofern die Transaktion dem bekannten Kundenprofil widerspricht.

Neue EU-Verordnung

Die neue EU-Geldwäscheverordnung vereinheitlicht ab dem 10. Juli 2027 zahlreiche Vorschriften. Bei gelegentlichen Transaktionen außerhalb einer bestehenden Geschäftsbeziehung greifen umfassende Sorgfaltspflichten grundsätzlich ab 10.000 Euro. Bei bestimmten gelegentlichen Bargeldtransaktionen ab 3.000 Euro müssen verpflichtete Unternehmen zumindest die Identität ihrer Kunden feststellen und überprüfen. Diese Beträge sind jedoch keine allgemeinen Einzahlungsobergrenzen für bestehende Bankkonten.

Ab Juli 2027 müssen Banken und andere betroffene Zahlungsdienstleister Bareinzahlungen und bestimmte Barzahlungen von mehr als 10.000 Euro an die zuständige Geldwäschemeldestelle (FIU) melden. Die EU-Verordnung stellt ausdrücklich klar, dass eine solche Meldung allein noch keinen Verdacht auf Geldwäsche begründet. Es handelt sich um eine Meldung aufgrund der Betragshöhe, nicht automatisch um eine Verdachtsmeldung.

Ab dem 10. Juli 2027 gilt EU-weit eine Bargeldobergrenze von 10.000 Euro für geschäftliche Zahlungen von Waren und Dienstleistungen. Höhere Beträge dürfen Händler und Dienstleister grundsätzlich nicht mehr in bar annehmen. Ausgenommen sind Zahlungen zwischen Privatpersonen, die nicht beruflich oder gewerblich handeln. Auch Bareinzahlungen bei Banken bleiben erlaubt. Die Mitgliedstaaten können strengere Obergrenzen festlegen.

Die Marke von 10.000 Euro gewinnt damit auch in Österreich an Bedeutung, ist aber von der deutschen Herkunftsnachweis-Regel zu unterscheiden. Eine feste Summe, unterhalb derer garantiert keine Fragen gestellt werden, gibt es nicht. Wer größere Beträge einzahlt, sollte deren Herkunft plausibel erklären und bei Bedarf belegen können.