Vertraute Marken, manipulierte Seiten, ein Ziel: das iPhone in deiner Hand. Im Visier stehen Kreditkarten und Krypto-Guthaben.

Bei einem großangelegten Cyberangriff haben Kriminelle über manipulierte Websites bekannter Unternehmen versucht, Schadsoftware auf iPhones und andere Geräte zu bringen. Nach bisherigen Erkenntnissen sind mindestens 178 Organisationen betroffen. Die Angreifer zielten insbesondere auf Kreditkartendaten und Kryptowährungen ab.

Nach Recherchen des Sicherheitsforschers Scott Helme wurden 188 manipulierte JavaScript-Dateien entdeckt, die über die Plattform Optimizely auf Websites eingebunden wurden. Zu den betroffenen Unternehmen gehören IKEA, CNN, Salesforce und Equifax. Der Schadcode sollte Kreditkartendaten abgreifen, Kryptowährungszahlungen umleiten und auf Apple-Geräten weitere Angriffswerkzeuge nachladen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Angriff auf iPhones

Der Angriff war nicht auf iPhones beschränkt. Auch Besucher mit anderen Geräten konnten durch den eingeschleusten Schadcode gefährdet werden. Besonders gezielt griffen die Täter allerdings Apple-Geräte an: Für iPhones und iPads wurden die Angriffswerkzeuge Coruna und DarkSword eingesetzt, die Sicherheitslücken in bestimmten iOS-Versionen ausnutzen sollen. Ob und wie viele Geräte tatsächlich infiziert wurden, ist bislang nicht bekannt.

Helme zufolge verlief der Zugang über Optimizely. Hinweise auf die Verbreitung des Codes bestätigte auch die Cybersicherheitsfirma HudsonRock. Zu den betroffenen Marken gehören Ikea, CNN, Salesforce und Equifax.

Reaktionen der Firmen

Salesforce geht unerlaubten Eingriffen in den Programmcode nach und hat die entsprechenden Funktionen vorläufig abgeschaltet. Equifax verzichtet vorerst auf Optimizely, eine Infektion der eigenen IT-Systeme hat das Unternehmen bislang nicht festgestellt. Optimizely erklärte am 17. November 2026, ein Unbefugter habe eine Schwachstelle in Experimentation ausgenutzt, um schädliches JavaScript in Kundenprojekte einzufügen; das Unternehmen habe die Schwachstelle behoben, den eingeschleusten Code entfernt und zusätzliche Schutzmaßnahmen eingerichtet. Unklar ist, ob und in welchem Ausmaß bereits Daten von iPhones abgeflossen sind.

Was iPhone-Besitzer jetzt tun sollten

Wer am 16. November eine der betroffenen Websites besucht hat, sollte vorsorglich sein iPhone oder iPad auf die neueste verfügbare Softwareversion aktualisieren. Das funktioniert unter „Einstellungen“, „Allgemein“ und „Softwareupdate“. Wer auf einer betroffenen Seite Kreditkartendaten eingegeben hat, sollte seine Abrechnungen auf verdächtige Buchungen kontrollieren. Bei auffälligen Transaktionen empfiehlt sich eine sofortige Kontaktaufnahme mit der Bank. Nutzer von Kryptowährungen sollten außerdem überprüfen, ob ihre Überweisungen tatsächlich an die vorgesehenen Wallet-Adressen gingen.