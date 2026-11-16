Karussells drehen sich, Rentiere rollen auf Schienen, Seifenblasen schweben. Fünf Wiener Märkte holen 2026 die Kleinsten in den Advent.

Wer in der Adventzeit mit Kindern durch Wien zieht, hat reichlich Auswahl. Fünf Märkte gelten 2026 als besonders familienfreundlich: Sie bieten Platz für Kinderwagen, übersichtliche Öffnungszeiten und Angebote, die vom Basteln bis zum Karussellfahren reichen. Die wichtigsten Termine, Uhrzeiten und Höhepunkte im Überblick.

Auf der Liste stehen die Blumengärten Hirschstetten, das Alte AKH, Weihnachten im Park, Schloss Belvedere und Schloss Schönbrunn. Sämtliche Daten, Wochentage und Uhrzeiten beziehen sich auf 2026, in Schönbrunn reichen sie bis zum 6. Jänner 2027.

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Blumengärten Hirschstetten

Die Weihnachtsausstellung der Blumengärten Hirschstetten trägt 2026 das Motto „Im Zauber der Weihnachtszeit.“ Der zugehörige Markt umfasst 50 Hütten und liegt gegenüber der Haltestelle der Straßenbahnlinie 26. Vormittags kommt man mit dem Kinderwagen gut voran, im Lauf des Tages wird es dichter.

Geboten werden viel Platz, Bastelrunden und täglich ein Musikprogramm. Geöffnet ist vom 12. November bis 20. Dezember 2026, und zwar von Donnerstag bis Sonntag, zusätzlich am Montag, dem 7. Dezember, und am Dienstag, dem 8. Dezember 2026, jeweils von 10 bis 20 Uhr. An den übrigen Tagen von Montag bis Mittwoch bleibt der Markt geschlossen. Weitere Informationen, das Kinderprogramm und einen Plan gibt es auf der Webseite der Stadt Wien.

Das Weihnachtsdorf im Alten AKH setzt auf gemütliche Stimmung und kleine Pfade zwischen den Ständen. Kinder finden dort ein Karussell, ein vielfältiges Kinderprogramm und den Spielplatz beim Billa. Das Dorf läuft vom 13. November bis 23. Dezember 2026. Montag bis Mittwoch ist von 14 bis 22 Uhr offen, Donnerstag und Freitag von 14 bis 23 Uhr, Samstag von 11 bis 23 Uhr und Sonntag von 11 bis 21 Uhr. Angaben zu Anfahrt und Programm stehen auf der Webseite des Weihnachtsdorfs.

Die weitläufige Parkanlage von Weihnachten im Park lädt zum Spielen ein. Auf dem Gelände drehen sich Karussells, dazu kommen eine Schaukelpferde-Ranch und am Wochenende eine Charity-Lebkuchenwerkstatt. An ausgewählten Tagen ergänzen ein Kinderprogramm und Riesen-Seifenblasen-Shows das Angebot.

Der Markt läuft vom 13. November bis 23. Dezember 2026. Montag bis Freitag öffnet er von 15 bis 22 Uhr, am Samstag, am Sonntag und an Feiertagen von 12 bis 22 Uhr. Die Gastronomie hat an allen Tagen bis 22 Uhr geöffnet. Weitere Informationen und das Show-Programm finden sich auf der Webseite von Weihnachten im Park.

Zwei Schlösser

Im Weihnachtsdorf beim Schloss Belvedere herrscht zwischen festlich geschmückten Hütten eine stimmungsvolle Atmosphäre. Für Kinder gibt es unter anderem die beliebte Rentier-Eisenbahn. Geöffnet ist vom 20. November bis 31. Dezember 2026, Montag bis Freitag von 11 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 21 Uhr. An den Feiertagen am 24. und 31. Dezember gelten jeweils die Zeiten von 11 bis 17 Uhr. Weitere Informationen stehen auf der Webseite des Weihnachtsdorfs.

Vor Schloss Schönbrunn hält der Christkindlmarkt zahlreiche Attraktionen für Kinder bereit. Ein Höhepunkt ist der Eislaufplatz. In der Bastelhütte gestalten Kinder gemeinsam mit Betreuern unterschiedliche Werke. Außerdem werden heimisches Kunsthandwerk und regionale Schmankerl angeboten. Der Markt läuft vom 6. November 2026 bis zum 6. Jänner 2027 und ist täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet, am 24. Dezember von 10 bis 16 Uhr und am 25. Dezember von 10 bis 19 Uhr.

Angaben zu Anfahrt, Programm und eine Marktübersicht finden sich auf der Webseite des Weihnachtsmarkts Schönbrunn.