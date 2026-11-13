Die Kassen sind voll, die Gehege werden leerer. Der Rechnungshof hat den Tiergarten Schönbrunn durchleuchtet und Lücken entdeckt.

Der Rechnungshof übt Kritik am Tiergarten Schönbrunn: Der Tierbestand sei intransparent dokumentiert, die Zahl der öffentlich sichtbaren Tiere deutlich gesunken, und im Projekt- und Kontrollmanagement gebe es Schwächen. Gleichzeitig würdigen die Prüfer, dass sich der Zoo zu einem gewinnbringenden Unternehmen entwickelt hat.

Zwei Millionen Menschen besuchten den Tiergarten Schönbrunn im Jahr 2025. Der Höchstwert stammt aus 2008, damals kamen 2,6 Millionen. Auf einer Fläche von 17 Hektar leben rund 500 Arten, von denen einige hochbedroht sind. Laut Zoo umfasst der Bestand 6.239 Tiere. Wie der Rechnungshof festhält, ging die Zahl der Arten zwischen 2020 und 2023 tendenziell zurück, 2024 sank sie dann deutlich.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Fehlende Bestandsliste

Der Rechnungshof beanstandet: „Die Schönbrunner Tiergarten GmbH führte – trotz gesetzlicher Anforderung – keine stets aktuelle Tierbestandsliste.“ Der Bestandsliste zufolge waren 2024 von rund 6.100 Tieren nur etwa 2.400 für das Publikum zu sehen, das sind 40 Prozent. Verglichen mit 2020 bedeutet das bei den regulär sichtbaren Tieren einen Rückgang von rund 29 Prozent.

Am stärksten betroffen waren Fische und Wirbellose. „Die Tiere wurden im Zuge des Bauprojekts Aquarium an einen anderen Zoo abgegeben oder in nicht öffentlichen Bereichen des Zoos gehalten.“ Die Schönbrunner Tiergarten GmbH führte diese Entwicklung auf Bauprojekte, Nachzucht und Artenschutzaktivitäten zurück.

Kostensteigerung bei Großprojekten

Bei den Großprojekten vermisst der Rechnungshof klare Vorgaben und eine ausreichende Abstimmung. Die Erweiterung der Elefantenanlage wurde zwischenzeitlich vorangetrieben, am Ende aber nicht weiterverfolgt. Beim Aquariumbau verwarf man die erste Planung und begann völlig von vorn.

„Aus dem Abbruch der Erstplanung entstanden vermeidbare versunkene Kosten von 1,42 Millionen Euro.“ Betrachtet man die größeren Projekte gemeinsam, „betrug die Kostensteigerung durchschnittlich 88 Prozent“. Das Wirtschaftsministerium und der Aufsichtsrat sollen nach dem Willen des Rechnungshofs bei Großprojekten fundierte Bedarfsanalysen, Machbarkeitsstudien und Kostenschätzungen behandeln und beschließen.

Der Tiergarten hat sich zu einem Unternehmen entwickelt, das Gewinne erwirtschaftet. Dazu trugen auch höhere Eintrittspreise bei. Erwachsene zahlten 2024 statt 20 Euro im Jahr 2018 nun 27 Euro, Kinder und Jugendliche 15,50 Euro statt 10 Euro.

Die Bilanz 2024 wies ein Bankguthaben von 34,55 Millionen Euro aus. Zugleich bemängelt der Rechnungshof das Risikomanagement. Eine Interne Revision fehlte zunächst, seit 2021 ist sie nicht mehr vorgesehen.

Im Tiergarten sei „der organisatorische Brandschutz nur fragmentarisch vorhanden“ gewesen. Noch während der Prüfung wurden entsprechende Maßnahmen eingeleitet, „diese sind konsequent voranzutreiben“. Für Kritik sorgte auch die Gehaltserhöhung von 49 Prozent, die Geschäftsführer Stephan Hering-Hagenbeck 2022 erhielt, nachdem er zusätzlich die Geschäftsführung der Gastronomie übernommen hatte. Außerdem bemängelt der Rechnungshof „nicht nachvollziehbare Prämienvereinbarungen für 2020 und 2023“. In beiden Jahren wurden jeweils 20 Prozent des Jahresgehalts als Prämie ausbezahlt.