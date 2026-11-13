Microsoft-Ausfall dauert an: Jetzt reagiert der Konzern mit 48-Stunden-Regel

Die weltweite Microsoft-Störung dauert an, wichtige E-Mails kommen verspätet an. Jetzt verlängert der Konzern ein entscheidendes Zeitfenster auf 48 Stunden.

Nach der weltweiten Störung seiner Online-Dienste hat Microsoft eine zusätzliche Schutzmaßnahme für den E-Mail-Verkehr eingeführt. Das Unternehmen verlängerte das sogenannte Timeout-Zeitfenster für verzögerte Nachrichten auf 48 Stunden. Damit sollen E-Mails länger im Zustellprozess gehalten werden, während die technischen Probleme behoben werden. Wann sämtliche betroffenen Dienste wieder uneingeschränkt funktionieren, ist weiterhin offen.

Am Freitag, dem 13. November 2026, meldete Microsoft erste deutlichere Fortschritte bei der Wiederherstellung. Laut einer Statusmeldung von 13 Uhr österreichischer Zeit verbessert sich die Erreichbarkeit der Dienste inzwischen auch in Europa. Zudem werden verzögerte E-Mails zunehmend wieder verarbeitet. Dennoch können weiterhin einzelne Ausfälle und Verzögerungen auftreten. Eine vollständige Entwarnung gibt es noch nicht.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Was bedeuten die 48 Stunden?

Die ungewöhnliche Frist hat auch Spekulationen über die Dauer der Störung ausgelöst. Der britische Technologiejournalist Chris Stokel-Walker deutete die 48 Stunden gegenüber Sky News als möglichen Hinweis darauf, wie lange Microsoft für die Bewältigung der Probleme benötigen könnte. Microsoft selbst hat jedoch keine entsprechende Zeitprognose abgegeben. Die verlängerte Frist soll in erster Linie verhindern, dass verzögerte E-Mails während der Wiederherstellung zu früh als unzustellbar behandelt werden.

Was Nutzer jetzt beachten sollten

Für Betroffene bedeutet die Störung, dass E-Mails verspätet eintreffen oder der Zugriff auf das Postfach zeitweise nicht funktioniert. Besonders bei geschäftlichen Nachrichten, Rechnungen oder wichtigen Terminen kann das problematisch werden. Wer dringend Informationen übermitteln muss, sollte deshalb vorübergehend einen anderen Kommunikationsweg verwenden und den Empfang wichtiger Nachrichten bestätigen lassen.

Microsoft setzt inzwischen auf eine technische Korrektur der Verbindungs- und Serversteuerung, die nach Unternehmensangaben bereits Verbesserungen bringt. Die Maßnahme wird schrittweise ausgeweitet. Bis die Systeme vollständig stabil laufen, kann es jedoch weiterhin zu Einschränkungen kommen. Hinweise auf einen Hackerangriff gibt es laut Microsoft bislang nicht.