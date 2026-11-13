Macron will Infantino stürzen: Trainer-Legende soll FIFA-Chef werden

Frankreichs Präsident greift zum Telefon, ein früherer Trainer schweigt noch. Für Infantino könnte es bald ungemütlich werden.

Arsène Wenger könnte bei der FIFA-Wahl zum Herausforderer von Amtsinhaber Gianni Infantino werden, und Emmanuel Macron steht offenbar hinter ihm. Ob der 77-Jährige tatsächlich antritt, soll sich laut Berichten in Kürze entscheiden.

Frankreichs Präsident hat Wenger seine Unterstützung angeboten, wie The Telegraph schreibt. Macron wäre demnach auch bereit, bei Staats- und Regierungschefs in aller Welt für den früheren Trainer zu werben.

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Macrons Vorstoß

Dem Bericht zufolge nahm Macron persönlich Kontakt zum langjährigen Arsenal-Coach auf, um ihn zu einer Kandidatur zu bewegen. Eine offizielle Zusage von Wenger liegt bislang nicht vor. Käme es zum Duell, träfe Infantino als Amtsinhaber auf einen der prominentesten Namen des internationalen Fußballs.

Wie die dpa und The Athletic berichten, will Wenger noch in dieser Woche verkünden, ob er ins Rennen geht. Viel Zeit bleibt nicht, denn die Bewerbungsfrist läuft am kommenden Mittwoch ab. Gewählt wird der FIFA-Präsident am 18. März beim Kongress in Rabat.

Wengers FIFA-Rolle

Wenger prägte den englischen Spitzenfußball von 1996 bis 2018 als Trainer des FC Arsenal und holte dabei drei Meistertitel. Seit 2019 arbeitet er bei der FIFA als Direktor für globale Fußballentwicklung.

Den Apparat des Weltverbands kennt er daher von innen.