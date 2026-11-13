Antonio Hase und die Kunst, Bekanntes neu zu interpretieren

Geometrische Formen, kräftige Farben und ein außergewöhnlicher Blick auf Raum und Symbole prägen das Schaffen von Antonio Hase. Seine Werke verbinden traditionelle Motive mit moderner Abstraktion. Besondere Aufmerksamkeit verdienen dabei seine Gemälde, die von den Nationalsymbolen Bosnien-Herzegowinas und Kroatiens inspiriert sind.

Die zeitgenössische Kunst verschiebt ständig ihre Grenzen. Antonio Hase entwickelt seinen Stil, indem er bekannte Formen zerlegt und zu neuen Kompositionen zusammensetzt. Sein dekonstruktivistischer Ansatz verleiht Geometrie, Farbe und Raum eine neue Bedeutung. Statt Gegenstände, Landschaften und Symbole klassisch darzustellen, zerlegt Antonio Hase sie in grundlegende visuelle Elemente. Anschließend verbindet er diese zu Kompositionen, die Bewegung, Tiefe und Dreidimensionalität vermitteln. In seiner Malerei trifft die Präzision der Linien auf die Freiheit der Farben, während traditionelle Motive eine völlig neue künstlerische Interpretation erfahren.

Dekonstruktivismus als künstlerische Handschrift

Ein wesentliches Merkmal von Hases Arbeiten ist die Verbindung strenger geometrischer Strukturen mit dynamischen Farbkompositionen. Linien, Diagonalen und ungewöhnliche Winkel erzeugen den Eindruck ständiger Bewegung. Obwohl manche Kompositionen zunächst komplex wirken, hat jedes Element seinen festen Platz. Besonders charakteristisch ist die Dekonstruktion nationaler Symbole, darunter auch Staatsflaggen. Hase zerlegt deren Farben, Linien und Proportionen in geometrische Elemente und verwandelt sie in abstrakte Kompositionen. Dadurch erhalten die Symbole eine neue visuelle Bedeutung, die über ihre ursprüngliche politische Funktion hinausgeht. Dieser Ansatz verbindet seine Malerei mit Kunstrichtungen, die traditionelle Symmetrie, Perspektive und räumliche Beziehungen hinterfragen.

Kunstwerke als Geschenk an Bosnien-Herzegowina und Kroatien

Ein wichtiger Teil seines Schaffens ist Bosnien-Herzegowina und Kroatien gewidmet. Antonio Hase schenkte beiden Ländern Werke, die von ihren Staatssymbolen inspiriert sind. Damit möchte er seine Verbundenheit mit ihrer Geschichte, Kultur und ihrem künstlerischen Erbe ausdrücken.

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Ein Gemälde mit Flaggenmotiv befindet sich laut Dokumentation in einer Museumssammlung in Bosnien-Herzegowina. Ein weiteres wurde einer Sammlung im Zusammenhang mit dem Wasserturm von Vukovar in Kroatien überlassen. Der angegebene Ausgangswert dieser beiden Werke liegt laut den bereitgestellten Unterlagen bei jeweils 700.000 Euro. Für das Werk „Autoreferenca 2, br. 2“, das der Nationalgalerie Bosnien-Herzegowinas zugeordnet wird, wird ein Schätzwert von 160.000 Euro genannt.

Vier Werke zeigen die Vielfalt seines Schaffens

Der Werkkatalog präsentiert vier Gemälde, die unterschiedliche Facetten von Hases künstlerischem Ausdruck zeigen.

„Čuvari svetlosti“ (Hüter des Lichts),

Öl auf Leinen im Format 140 × 120 Zentimeter, verbindet geometrische Flächen, Lichtübergänge und intensive Farben. Präzise Formen erinnern an architektonische Konstruktionen, während kugelförmige Elemente die räumliche Tiefe betonen.

„Ritam sunca i senke“ (Rhythmus von Sonne und Schatten),

120 × 140 Zentimeter, hier dominieren markante Diagonalen und kräftige Farbkontraste. Sie erzeugen einen Eindruck von Rhythmus und Bewegung.

„Zlatni mozaik“ (Goldenes Mosaik),

ebenfalls 120 × 140 Zentimeter, kombiniert geometrische Formen mit Goldtönen und ausgeprägten Oberflächenstrukturen. Es verbindet Ölmalerei mit Reliefelementen.

„Miris i boja sećanja“ (Duft und Farbe der Erinnerung).

Blautöne bestimmen die Komposition, in der transparente, würfelförmige Elemente mit Licht und Schatten spielen.

Trotz unterschiedlicher Farben und Kompositionen verbindet alle vier Werke ihr charakteristischer Umgang mit Geometrie und Raum.

Zwischen Tradition und moderner Kunst

Hases Malerei lässt sich auch im Zusammenhang mit Architektur betrachten. Ähnlich wie dekonstruktivistische Architektur verzichtet sie auf strenge Symmetrie und traditionelle Raumordnungen. Statt statischer Flächen entstehen komplexe, ineinandergreifende Strukturen. Seine Gemälde bewahren somit Spuren der Tradition und eröffnen gleichzeitig neue Perspektiven auf die zeitgenössische Kunst.