Neue Wohnungen in Wien: In diesen Bezirken wird jetzt gebaut

Ein Bürohaus wird zum Kindermuseum, über einer Park-and-Ride-Anlage soll ein Hochhaus entstehen. Die ARWAG plant groß für Wien.

Die ARWAG, an der auch die Wien Holding beteiligt ist, weist eine Bilanzsumme von mehr als einer Milliarde Euro und eine Eigenkapitalquote von über 40 Prozent aus. Das Unternehmen bringt damit leistbaren Wohnraum, Energieprojekte und Stadtentwicklung in Wien voran. Neue Vorhaben in Wien-Floridsdorf, Erdberg und weiteren Bezirken befinden sich bereits in Umsetzung.

Vizebürgermeisterin Barbara Novak erklärt: „Eine starke Wirtschaft zeigt sich dort, wo aus wirtschaftlicher Stärke konkrete Investitionen für die Menschen werden. Die ARWAG investiert in leistbares Wohnen, moderne Stadtentwicklung und niedrige Energiekosten und schafft damit langfristige Werte für Wien.“ Oliver Stribl, Geschäftsführer der Wien Holding, sagt: „Die ARWAG zeigt, wie wirtschaftliche Stabilität und gesellschaftliche Verantwortung Hand in Hand gehen können.“

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Laut Planungsstand vom Juli 2026 soll das jährliche Bauvolumen samt Baubetreuung von rund 61 Millionen Euro im Jahr 2026 auf knapp 100 Millionen Euro im Jahr 2028 wachsen. Als Grundlage dient das Geschäftsjahr 2025, in dem das Konzernergebnis nach IFRS bei rund 40,3 Millionen Euro lag. Eine solide Eigenkapitalquote von über 40 Prozent gibt den langfristig angelegten Vorhaben zusätzlich Rückhalt.

Wohnbau und Projekte

Die Übergabe von 169 Wohnungen steht 2026 an, rund 84 Prozent davon, das sind 142 Einheiten, sind gefördert. Im selben Jahr begannen die Bauarbeiten für 70 geförderte Wohnungen im 1. Wiener WohnBAUMProgramm sowie für 157 Wohnungen im Oberen Hausfeld. Für 2027 sind Baustarts für weitere 434 Wohnungen in Wien-Hernals, Wien-Donaustadt, Wien-Penzing und Wien-Brigittenau vorgesehen.

In Wien-Floridsdorf entsteht ein Zentrum für Kinderkultur. Ein ehemaliges Bürogebäude wird zum Standort des ZOOM Kindermuseums und des Kinderliteraturhauses umgebaut. Die tragende Betonstruktur bleibt bestehen, hinzu kommen eine thermische Sanierung, neue Fenster und eine Photovoltaikanlage.

In Erdberg in Wien-Landstraße soll eine bestehende Park-and-Ride-Anlage durch ein modernes Hochhaus erweitert werden. Vorgesehen ist ein öffentlich zugänglicher Dachpark. Das städtebauliche Leitbild liegt bereits vor, der Architekturwettbewerb beginnt 2027.

Niedrige Energiekosten

Die Tochtergesellschaft ARWAG Energy verbindet Energieerzeugung mit dem Wohnen, um die laufenden Kosten zu senken. Beim Projekt „Leben am Gallitzinberg“ in Wien-Ottakring, das im April 2026 übergeben wurde, sorgen Wärmepumpen und Tiefensonden im Winter für Wärme und im Sommer für Temperierung. Das monatliche Akonto für Heizung und Kühlung liegt bei 0,70 Euro pro Quadratmeter inklusive USt., bei 70 Quadratmetern macht das 49 Euro aus.

Über gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen (GEA) gelangt Solarstrom direkt vom Dach in die Wohnungen, und zwar netzentgeltfrei. Das wirkt sich sowohl auf die privaten Stromkosten als auch auf den Allgemeinstrom aus. Die ARWAG Holding-Aktiengesellschaft entwickelt seit 1990 leistbaren Wohnraum und begleitet den gesamten Immobilienzyklus, von Planung und Bau bis zu Verwaltung und Energieversorgung. Bislang realisierte sie über 185 Objekte mit mehr als 1,7 Millionen Quadratmetern Nutzfläche und schuf rund 17.500 Wohneinheiten.