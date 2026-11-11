Strom verschenken statt verkaufen: Österreichische Idee gewinnt 200.000 Euro

Was für viele Haushalte ein Problem ist, wird für andere zur Hilfe: Überschüssiger Solarstrom kann in Österreich an Menschen verschenkt werden, die sich ihre Stromrechnung kaum leisten können. Eine heimische Initiative hat mit dieser Idee jetzt europaweit für Aufsehen gesorgt.

Während in Österreich über steigende Lebenshaltungskosten und Energiepreise diskutiert wird, zeigt ein Projekt aus St. Pölten, dass es auch anders gehen kann. Die Energiegemeinschaft „Robin Powerhood“ verbindet Menschen und Unternehmen, die überschüssigen Strom produzieren, mit Haushalten, die finanziell unter Druck stehen. Am 10. November 2026 wurde die Initiative von der Europäischen Kommission mit 200.000 Euro ausgezeichnet. Sie erreichte damit den zweiten Platz bei einem neuen europäischen Wettbewerb für innovative Energiegemeinschaften.

Die Idee: Warum Strom verkaufen, wenn man ihn verschenken kann?

Immer mehr österreichische Haushalte besitzen eine Photovoltaikanlage. Besonders an sonnigen Tagen erzeugen diese Anlagen häufig mehr Strom, als ihre Besitzer selbst verbrauchen. Der Überschuss wird normalerweise ins öffentliche Stromnetz eingespeist. Dafür erhalten die Besitzer eine Vergütung, die je nach Vertrag und Marktsituation unterschiedlich hoch ausfällt.

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Robin Powerhood verfolgt einen anderen Ansatz: Statt überschüssigen Strom ausschließlich zu verkaufen, können Anlagenbetreiber einen Teil davon kostenlos weitergeben.

Die gespendete Energie wird Menschen zur Verfügung gestellt, für die bereits die monatliche Stromrechnung eine erhebliche finanzielle Belastung darstellt.

Die österreichweite Energiegemeinschaft wurde 2022 gegründet und zählt mittlerweile mehr als 140 Mitglieder. Zu den Beteiligten gehören Privatpersonen, Unternehmen und soziale Organisationen.

So funktioniert die Stromspende tatsächlich

Das Prinzip klingt ungewöhnlich, ist technisch aber vergleichsweise einfach. Wer eine Photovoltaikanlage besitzt, kann festlegen, welchen Anteil des überschüssigen Stroms er spenden möchte. Die Energiegemeinschaft organisiert anschließend gemeinsam mit den Netzbetreibern die Zuordnung der gespendeten Energiemengen. Dafür werden digitale Stromzähler, sogenannte Smart Meter, verwendet.

Entscheidend ist, dass die gespendete Strommenge dem Verbrauch der unterstützten Haushalte zugeordnet werden kann. Der Strom wird also nicht über eine eigene Leitung direkt von einem Haus zum anderen transportiert. Für den gespendeten Strom selbst müssen die Empfänger nichts bezahlen. Netzkosten und gesetzliche Abgaben fallen allerdings weiterhin an.

Auch der bestehende Vertrag mit dem Stromlieferanten muss grundsätzlich nicht gekündigt werden. Wie stark die Stromrechnung tatsächlich sinkt, hängt davon ab, wie viel gespendete Energie verfügbar ist und wann der jeweilige Haushalt Strom verbraucht.

Wer bekommt den kostenlosen Strom?

Die Initiative arbeitet mit sozialen Organisationen zusammen, darunter der Caritas St. Pölten und dem Roten Kreuz. Diese helfen dabei, Menschen zu identifizieren, die von Energiearmut betroffen sind. Dazu zählen beispielsweise Alleinerziehende, Familien mit geringem Einkommen und ältere Menschen, die ihre Energiekosten kaum noch bezahlen können.

Auch soziale Einrichtungen können profitieren. Dazu gehören unter anderem Mutter-Kind-Häuser, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen und Angebote der Wohnungslosenhilfe. Wer selbst Unterstützung benötigt, kann sich an eine beteiligte Sozialberatungsstelle wenden. Dort wird geprüft, ob die Voraussetzungen für eine Stromspende erfüllt sind.

Ein automatischer Anspruch besteht allerdings nicht. Die Unterstützung hängt auch von den verfügbaren Stromspenden ab.

Eine österreichische Idee überzeugt Europa

Die Europäische Kommission zeichnete am 10. November erstmals besonders innovative Organisationsmodelle von Energiegemeinschaften aus. Zehn Projekte aus sechs europäischen Ländern teilten sich ein Preisgeld von insgesamt einer Million Euro.

Den ersten Platz belegte ein spanisches Projekt mit 350.000 Euro. Robin Powerhood erreichte mit 200.000 Euro den zweiten Platz. Bewertet wurde dabei nicht nur, wie viel erneuerbare Energie erzeugt wird. Entscheidend waren auch die Beteiligung der Mitglieder, faire Entscheidungsprozesse und die Einbindung sozial benachteiligter Menschen. Die österreichische Initiative überzeugte insbesondere durch ihr Modell, überschüssige Energie gezielt Menschen mit geringem Einkommen zugänglich zu machen.

Auch Privatpersonen können mithelfen

Wer selbst Strom produziert, kann sich grundsätzlich an der Initiative beteiligen. Voraussetzung ist eine geeignete Stromerzeugungsanlage mit einem bestehenden Einspeisevertrag. Auch bereits bestehende Beteiligungen an anderen Energiegemeinschaften müssen berücksichtigt werden.

Die Höhe der Stromspende kann individuell festgelegt werden. Ein späterer Widerruf ist möglich. Interessant ist auch der steuerliche Aspekt: Unternehmen können Stromspenden unter den geltenden Voraussetzungen als Sachspenden steuerlich geltend machen. Für Privatpersonen besteht diese Möglichkeit derzeit nicht in gleicher Weise.

Die Initiative soll künftig weiter ausgebaut werden. Ein zusätzliches Forschungsprojekt untersucht bereits, wie Stromspeicher helfen können, überschüssige Sonnenenergie zeitlich besser mit dem Bedarf unterstützter Haushalte abzustimmen.

Der Erfolg aus Österreich zeigt damit eine ungewöhnliche Möglichkeit: Wer selbst mehr Strom produziert, als er benötigt, kann daraus nicht nur einen finanziellen Ertrag erzielen, sondern auch die Stromrechnung eines anderen Menschen senken.